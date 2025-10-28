ETV Bharat / state

VDO भर्ती के 30 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड, पढ़ें गाइडलाइंस

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 नवम्बर को आयोजित होने वाली ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 के लिए अभ्यर्थी 30 अक्टूबर को ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. ताकि उनकी फ्रीस्किंग और बायोमेट्रिक जांच की जा सके परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी अभ्यर्थी या व्यक्ति नकल, पेपर लीक या किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के तहत 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा.

परीक्षा को लेकर दिशा-निर्देश : परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो घंटे पहले पहुंचे. ताकि फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके. परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पूर्व प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा. अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस आदि) और पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही साथ ला सकेंगे. अन्य कोई सामग्री अनुमति योग्य नहीं होगी.

परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित वस्तुएं : मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग, नोटबुक, लॉग टेबल, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पानी की बोतल, पेनड्राइव, व्हाइटनर, हथियार या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सख्त वर्जित रहेगा.