VDO भर्ती के 30 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड, पढ़ें गाइडलाइंस
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
Published : October 28, 2025 at 1:49 PM IST
जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 नवम्बर को आयोजित होने वाली ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 के लिए अभ्यर्थी 30 अक्टूबर को ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. ताकि उनकी फ्रीस्किंग और बायोमेट्रिक जांच की जा सके परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी अभ्यर्थी या व्यक्ति नकल, पेपर लीक या किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के तहत 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा.
इसे भी पढ़ें : RPSC की व्याख्याता (आयुष विभाग) भर्ती- 2025 का परीक्षा कार्यक्रम जारी, 12 जनवरी को आयोजन
परीक्षा को लेकर दिशा-निर्देश : परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो घंटे पहले पहुंचे. ताकि फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके. परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पूर्व प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा. अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस आदि) और पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही साथ ला सकेंगे. अन्य कोई सामग्री अनुमति योग्य नहीं होगी.
परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित वस्तुएं : मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग, नोटबुक, लॉग टेबल, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पानी की बोतल, पेनड्राइव, व्हाइटनर, हथियार या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सख्त वर्जित रहेगा.
ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को अपने SSO ID या बोर्ड की वेबसाइट से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard पर Get Admit Card ऑप्शन पर क्लिक कर, VDO 2025 का चयन करें. अभ्यर्थी अपना Application Number और Date of Birth भरकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
इसे भी पढ़ें: पति के निधन से टूटी राजश्री तो सास-ससुर ने बढ़ाया हौसला, पहले ही प्रयास में RAS EXAM में जमाई धाक
विशेष योग्यजन के लिए दिशा-निर्देश : बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को खुद का श्रुतलेखक लाने की अनुमति होगी. लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक दिन पूर्व केंद्राधीक्षक को आवेदन, प्रमाण पत्र और वचन पत्र (Appendix A & B) पेश करना होगा. बोर्ड से श्रुतलेखक की मांग करने वाले अभ्यर्थी को दो दिन पहले आवेदन करना होगा. इसके अलावा दृष्टिबाधित अभ्यर्थी यदि परीक्षा दिवस पर सहायक साथ लाते हैं, तो शपथ पत्र भरकर अनुमति ले सकते हैं.
अभ्यर्थियों को ये रखनी होगी सावधानियां : बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान या यात्रा में अनुशासनहीनता करते पाए गए तो उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है और परीक्षा रद्द की जा सकती है. परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए सभी परीक्षार्थियों से बोर्ड ने नियमों की सख्त पालना करने का आग्रह किया है. अभ्यर्थी परीक्षा के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेंगे. एक से ज्यादा आवेदन या फर्जी प्रमाणपत्र (EWS, PH, स्पोर्ट्स, डिवोर्सी, विधवा, जाति) पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं परीक्षा केंद्र पर मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस मिलने पर तुरंत पुलिस कार्रवाई की जाएगी.