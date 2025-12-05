वाराणसी में अवैध प्लॉटिंग को वैध करने का वीडीए दे रहा मौका, भूमि मालिक और खरीदारों को मिलेगा लाभ, जानिए क्या करना होगा
VDA उपाध्यक्ष ने बताया, VDA क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह सभी मानकों एवं नियमों का अनुपालन करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 8:52 PM IST
वाराणसी : अगर आप अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के झांसे में फंस गए हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. भूमि स्वामियों और खरीददारों दोनों को वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) अवैध प्लॉटिंग को वैध बनाने का मौका दे रहा है.
VDA के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया, समय-समय पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई होती है. लोग आए दिन प्रॉपर्टी माफिया के झांसे में आकर अपना पैसा फंसा देते हैं. अब VDA पब्लिक और प्लॉटिंग करने वालों के लिए बड़े प्लान पर काम कर रहा है. इससे भूमि स्वामियों एवं प्लॉट खरीदार दोनों को लाभ मिलेगा. वैध प्लॉटिंग होने से जमीन की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप निवेश का मूल्य भी मजबूत होता है.
ले-आउट पास होने से बैंक लोन भी आसानी से हो सकेगा. सबसे महत्वपूर्ण, वैध प्लॉटिंग से क्षेत्र का विकास नियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप से हो पाता है, जिससे लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं. उन्होंने बताया, VDA क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह सभी मानकों एवं नियमों का अनुपालन करेगा.
VDA के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया, अपना मकान बनाने और जमीन खरीदने में लोग जीवन भर की कमाई लगा देते हैं. बाद पता चलता है कि कॉलोनी अवैध है. मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने से पहले वीडीए कार्यालय में संपर्क करके यह मालूम कर लें की लेआउट पास हुआ है या नहीं. बिल्डर से कॉलोनी का लेआउट पास करवाने का प्रेशर जरूर डालें.
पूर्ण बोरा ने बताया, जिन लोगों ने झांसे में आकर प्लॉट या फ्लैट ले लिया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उपलब्ध करवाएं. इसे लीगल किया जाएगा. वह अपने ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करके जरूरी दस्तावेज यहां दाखिल करवाएं और विकास कार्य करने में आने वाले शुल्क को जमा करने के बाद इसे लीगल करने की कार्रवाई की जाएगी.
विकासकर्ताओं के लिए जरूरी-
- सबडिवीजन, तलपट मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य है.
- आवासीय प्लॉटिंग हेतु न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क विकसित होनी चाहिए.
- प्लॉटिंग क्षेत्र के न्यूनतम 15% क्षेत्र में पार्क/खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य है.
- प्लॉटिंग क्षेत्र से जुड़ने वाला अप्रोच मार्ग भी न्यूनतम 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए.
- संबंधित भूभाग का महायोजना में भू-उपयोग आवासीय होना चाहिए.
- प्लॉटिंग क्षेत्र किसी भी विभाग (वन, पर्यावरण, सिंचाई आदि) द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित न हो.
- प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा नदी के डूब क्षेत्र या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए.
प्रॉपर्टी लेते समय रखें ये ध्यान :
- संबंधित भूखंड हेतु सबडिवीजन/तलपट मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत हो.
- प्लॉट के सामने न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध हो.
- प्लॉटिंग क्षेत्र में विकासकर्ता द्वारा 15% क्षेत्र पार्क/खुले स्थान के रूप में छोड़ा गया हो.
- प्लॉटिंग क्षेत्र से जुड़ने वाला अप्रोच मार्ग न्यूनतम 9 मीटर चौड़ा उपलब्ध हो.
- महायोजना के अनुसार संबंधित क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय हो.
- क्षेत्र किसी भी विभाग (वन, पर्यावरण, सिंचाई आदि) द्वारा प्रतिबंधित घोषित न किया गया हो.
- प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा नदी के डूब क्षेत्र एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में न हो.
- प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा नदी के उच्चतम बाढ़ बिंदु से 200 मीटर के भीतर स्थित न हो.
यह भी पढ़ें : कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 128 फर्मों पर FIR, 6 से अधिक गिरफ्तार, अवैध दवाएं जब्त