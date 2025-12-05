ETV Bharat / state

वाराणसी में अवैध प्लॉटिंग को वैध करने का वीडीए दे रहा मौका, भूमि मालिक और खरीदारों को मिलेगा लाभ, जानिए क्या करना होगा

वाराणसी : अगर आप अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के झांसे में फंस गए हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. भूमि स्वामियों और खरीददारों दोनों को वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) अवैध प्लॉटिंग को वैध बनाने का मौका दे रहा है.

VDA के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया, समय-समय पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई होती है. लोग आए दिन प्रॉपर्टी माफिया के झांसे में आकर अपना पैसा फंसा देते हैं. अब VDA पब्लिक और प्लॉटिंग करने वालों के लिए बड़े प्लान पर काम कर रहा है. इससे भूमि स्वामियों एवं प्लॉट खरीदार दोनों को लाभ मिलेगा. वैध प्लॉटिंग होने से जमीन की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप निवेश का मूल्य भी मजबूत होता है.

ले-आउट पास होने से बैंक लोन भी आसानी से हो सकेगा. सबसे महत्वपूर्ण, वैध प्लॉटिंग से क्षेत्र का विकास नियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप से हो पाता है, जिससे लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं. उन्होंने बताया, VDA क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह सभी मानकों एवं नियमों का अनुपालन करेगा.

VDA के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया, अपना मकान बनाने और जमीन खरीदने में लोग जीवन भर की कमाई लगा देते हैं. बाद पता चलता है कि कॉलोनी अवैध है. मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने से पहले वीडीए कार्यालय में संपर्क करके यह मालूम कर लें की लेआउट पास हुआ है या नहीं. बिल्डर से कॉलोनी का लेआउट पास करवाने का प्रेशर जरूर डालें.