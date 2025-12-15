ETV Bharat / state

बनारस के इन इलाकों में सस्ते दामों पर मिलने जा रहे फ्लैट्स, जानिए आखिरी डेट और कैसे-कहां करें अप्लाई

अंतिम तारीख से पहले कर दें अप्लाई, इसके लिए आपको बहुत ही आसान तरीके से बस ऑनलाइन ऑक्शन में हिस्सा लेना होगा.

Photo Credit; ETV Bharat
VDA लेके आया अफोर्डेबल प्राइज में फ्लैट्स (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 1:20 PM IST

|

Updated : December 15, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: नए साल से पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अपनी उन पुरानी संपत्तियों को फिर से बिक्री के लिए तैयार किया है, जो लंबे वक्त से खाली पड़ी हैं और उन्हें लोग लेना चाह रहे थे. जो लोग भी सपना देख रहें हैं अपने सिर पर खुद की छत का, उनके लिए ये खास मौका है. साथ ही सस्ते दामों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) 22 दिसंबर तक ये मौका दे रहा है. इसके लिए संपत्ति का मूल्य का 25 फीसदी जमा करना होगा.

बता दें कि, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरे प्रोजेक्ट को ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें सिर्फ 9 लाख रुपए से लेकर 68 लाख रुपए तक के शानदार फ्लैट आपको सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाएंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुविधा ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए उपलब्ध है.

इस बारे में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि, वाराणसी विकास प्राधिकरण अपने पुराने फ्लैट्स की नीलामी फिर से शुरू कर रहा है. यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है. जिसका लाभ 22 दिसंबर तक लोग ले सकते हैं. इसमें शहर के बीचों-बीच बड़ीगैबी, कोनिया, पांडेयपुर, लालपुर जैसे इलाकों में आसानी से आप फ्लैट्स खरीद सकते हैं. आपको बहुत ही आसान तरीके से बस ऑनलाइन ऑक्शन में हिस्सा लेना होगा.

इन बातों का रखें ध्यान-

  1. संपत्तियां जहां हैं, जैसी हैं, उसी स्थिति में नीलाम की जाएंगी.
  2. आवेदन करने से पूर्व सम्पत्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से की जा सकती है.
  3. नीलामी के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी.
  4. मूल्य के अतिरिक्त कॉर्नर भूखंड पर 10 प्रतिशत कॉर्नर शुल्क अतिरिक्त देय होगा.
  5. लीज की संपत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत प्री-पेड लीज रेंट देय होगा.
  6. किसी भी नीलामी में कम से कम 2 आवेदक होंगे.
  7. आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से सम्पत्ति मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि 1 माह में जमा करना जरूरी.
  8. समय से धनराशि जमा न किए जाने पर नीलामी, आवंटन अपने आप निरस्त हो जाएगा.

इस वेबसाइट और हेल्पलाइन का करें प्रयोग: आवेदक प्राधिकरण की वेबसाइट https://eauction.vdavns.com/home पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग के मोबाइल नंबर 9616536355, 9580956031 से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं.

कहां पर हैं फ्लैट्स और क्या है कीमत-

  • लालपुर में लैंडमार्क टावर में 3 BHK लगभग 69 लाख रुपए में.
  • लालपुर फेज 2 में 24, 26 और 22 वर्ग मीटर के 3 फ्लैट्स हैं, जिनकी कीमत 25 लाख से लेकर 13 लाख रुपए है.
  • बड़ीगैबी में 33 से लेकर 28 वर्ग मीटर और 27, 32 लगभग 46 वर्ग मीटर के फ्लैट्स उपलब्ध हैं, इनकी कीमत 16 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए तक है.
  • पांडेयपुर में 58 वर्ग मीटर से लेकर 23 वर्ग मीटर तक के फ्लैट्स, 52 लाख से कम कीमत में लगभग 18 लाख रुपए तक के रेट में उपलब्ध है.
  • बनारस के नमो घाट के पास कोनिया इलाके में 5 फ्लैट्स हैं, जो 26 वर्ग मीटर से लेकर लगभग 27 वर्ग मीटर तक के हैं. इनकी कीमत 9 लाख रुपए से लेकर लगभग 18 लाख रुपए तक है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में गरीबों के लिए LDA की खास योजना; 7 नई टाउनशिप में बनेंगे 3 हजार सस्ते फ्लैट, इतनी होगी कीमत

Last Updated : December 15, 2025 at 1:54 PM IST

TAGGED:

VARANASI VDA FLATS
VARANASI DEVELOPMENT AUTHORITY
FLATS AT AFFORDABLE PRICES VARANASI
बनारस में सस्ता फ्लैट
FLATS AT AFFORDABLE PRICES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.