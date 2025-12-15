ETV Bharat / state

बनारस के इन इलाकों में सस्ते दामों पर मिलने जा रहे फ्लैट्स, जानिए आखिरी डेट और कैसे-कहां करें अप्लाई

वाराणसी: नए साल से पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अपनी उन पुरानी संपत्तियों को फिर से बिक्री के लिए तैयार किया है, जो लंबे वक्त से खाली पड़ी हैं और उन्हें लोग लेना चाह रहे थे. जो लोग भी सपना देख रहें हैं अपने सिर पर खुद की छत का, उनके लिए ये खास मौका है. साथ ही सस्ते दामों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) 22 दिसंबर तक ये मौका दे रहा है. इसके लिए संपत्ति का मूल्य का 25 फीसदी जमा करना होगा.

बता दें कि, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरे प्रोजेक्ट को ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें सिर्फ 9 लाख रुपए से लेकर 68 लाख रुपए तक के शानदार फ्लैट आपको सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाएंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुविधा ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए उपलब्ध है.

इस बारे में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि, वाराणसी विकास प्राधिकरण अपने पुराने फ्लैट्स की नीलामी फिर से शुरू कर रहा है. यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है. जिसका लाभ 22 दिसंबर तक लोग ले सकते हैं. इसमें शहर के बीचों-बीच बड़ीगैबी, कोनिया, पांडेयपुर, लालपुर जैसे इलाकों में आसानी से आप फ्लैट्स खरीद सकते हैं. आपको बहुत ही आसान तरीके से बस ऑनलाइन ऑक्शन में हिस्सा लेना होगा.



इन बातों का रखें ध्यान-