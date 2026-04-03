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बनारस में VDA बनाएगा तीन हाईटेक टाउनशिप; खर्च होंगे 1700 करोड़, ये है पूरा प्लान

वाराणसी: बनारस वासियों को जल्द ही तीन नई टाउनशिप की सौगात मिलने जा रही है. इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने तैयारी भी शुरू कर दी है. VDA शहर के मढ़नी, गंजारी और कल्लीपुर इलाके में नई टाउनशिप डेवलप करने जा रही है. इसके लिए लगभग 1700 करोड़ का बजट प्रावधान किया है. वहीं वीडीए की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,866.20 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पारित किया गया है. प्रस्तावित बजट शासन को भेजा गया है. इसी महीने होने वाली बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी.

वीडीए को 2,070 करोड़ की आय का अनुमान

वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के अनुसार प्राधिकरण की परियोजनाों से 2,070.61 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 448 प्रतिशत अधिक है. इसी तरह, 2,069.07 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 343 प्रतिशत अधिक है.

वीडीए का कार्यक्षेत्र बढ़कर हुआ 1073 वर्ग किलोमीटर

बता दें कि वीडीए का कार्यक्षेत्र गंगा नदी के दोनों किनारों पर फैला है, जो इसे भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से दो भागों में विभाजित करता है. प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य इलाके का सतत, संतुलित और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है. इसमें सड़क निर्माण, सीवर लाइन, जल निकासी व्यवस्था, आवासीय योजनाएं, टाउनशिप विकास तथा अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं का विकास एवं संचालन किया जाता है.

पिछली परियोजनाओं पर लेंड एक्विजिशन का काम जारी

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राधिकरण के स्वीकृत पुनरीक्षित बजट में लगभग 378 करोड़ की आय तथा 467.50 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया था. वर्तमान में VDA की ओर से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत चार बड़ी आवासीय परियोजनाओं के लिए लेंड एक्विजिशन और प्रोजेक्ट डिवलपमेंट पर काम जारी है.