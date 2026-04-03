बनारस में VDA बनाएगा तीन हाईटेक टाउनशिप; खर्च होंगे 1700 करोड़, ये है पूरा प्लान
मढ़नी, गंजारी और कल्लीपुर इलाके को डेवलप करेगा वीडीए, वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शासन को भेजा प्रस्ताव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 4:23 PM IST
वाराणसी: बनारस वासियों को जल्द ही तीन नई टाउनशिप की सौगात मिलने जा रही है. इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने तैयारी भी शुरू कर दी है. VDA शहर के मढ़नी, गंजारी और कल्लीपुर इलाके में नई टाउनशिप डेवलप करने जा रही है. इसके लिए लगभग 1700 करोड़ का बजट प्रावधान किया है. वहीं वीडीए की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,866.20 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पारित किया गया है. प्रस्तावित बजट शासन को भेजा गया है. इसी महीने होने वाली बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी.
वीडीए को 2,070 करोड़ की आय का अनुमान
वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के अनुसार प्राधिकरण की परियोजनाों से 2,070.61 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 448 प्रतिशत अधिक है. इसी तरह, 2,069.07 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 343 प्रतिशत अधिक है.
वीडीए का कार्यक्षेत्र बढ़कर हुआ 1073 वर्ग किलोमीटर
बता दें कि वीडीए का कार्यक्षेत्र गंगा नदी के दोनों किनारों पर फैला है, जो इसे भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से दो भागों में विभाजित करता है. प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य इलाके का सतत, संतुलित और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है. इसमें सड़क निर्माण, सीवर लाइन, जल निकासी व्यवस्था, आवासीय योजनाएं, टाउनशिप विकास तथा अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं का विकास एवं संचालन किया जाता है.
पिछली परियोजनाओं पर लेंड एक्विजिशन का काम जारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राधिकरण के स्वीकृत पुनरीक्षित बजट में लगभग 378 करोड़ की आय तथा 467.50 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया था. वर्तमान में VDA की ओर से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत चार बड़ी आवासीय परियोजनाओं के लिए लेंड एक्विजिशन और प्रोजेक्ट डिवलपमेंट पर काम जारी है.
आधारभूत संरचना के विकास पर जोर
वीडीए के बजट में शहर के नियोजित विस्तार, नई टाउनशिप, सड़क और आधारभूत संरचना विकास पर विशेष बल दिया गया है. बजट में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत जमीन की ब्रिकी और भूमि मुआवजा है, जिससे लगभग 1,206.31 करोड़ मिलने का अनुमान जताया गया है. इसके अतिरिक्त, पूंजीगत मदों और विभिन्न विस्तार योजनाओं के अंतर्गत लगभग 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है. व्यय पक्ष में विकास कार्यों, भूमि अधिग्रहण, आधारभूत संरचना निर्माण तथा अन्य प्रशासनिक और परियोजना व्ययों के लिए लगभग 2,069.07 करोड़ निर्धारित किए गए हैं.
1,700 करोड़ की राशि से बंटेगा भू मुआवजा
इसके साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष में वीडीए द्वारा मढ़नी, गंजारी और कल्लीपुर टाउनशिप योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1,700 करोड़ की राशि भू मुआवजा के तौर पर वितरित किए जाने की संभावना है. यह भुगतान इन प्रमुख आवासीय और समेकित विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) की स्थापना 19 अगस्त 1974 को वाराणसी के समग्र विकास के लिए की गई थी. इसका अधिकार क्षेत्र लगभग 793 वर्ग किलोमीटर था
इसमें नगर पालिका क्षेत्र सहित 635 गांव शामिल थे. वर्ष 2024 में नगर क्षेत्र के विस्तार को स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 215 नए राजस्व ग्रामों को भी वीडीए के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया. अब इसका कुल विकास क्षेत्र बढ़कर 1073 वर्ग किलोमीटर हो गया है.
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