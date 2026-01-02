ETV Bharat / state

बनारस में VDA डेवलप कर रहा 2 टाउनशिप; जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण, ये है प्लान

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने टाउनशिप के आसपास के गांवों में रजिस्ट्री पर लगाई रोक.

बनारस में डेवलप हो रहीं दो नई टाउनशिप.
बनारस में डेवलप हो रहीं दो नई टाउनशिप. (Photo Credit; ETV Bharat)
January 2, 2026

वाराणसी: बनारस के लोगों को जल्द ही दो आवासीय योजनाओं की सौगात मिलने वाली है. इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इन दो प्रोजेक्ट्स में स्पोर्ट्स सिटी भी शामिल है. ये दोनों आवासीय योजनाएं गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास और रिंग रोड फेज 2 में विकसित होंगी. वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) की इस प्लानिंग के बाद दोनों अलग-अलग क्षेत्रों के पास गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है.

कितनी जमीन का अधिग्रहण: दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी वीडीए लंबे वक्त से कोई परियोजना पब्लिक के लिए लेकर नहीं आया है. अब प्राधिकरण अपनी दो नई परियोजनाएं लेकर आया है. प्रोजेक्ट की शुरुआत जून-जुलाई 2026 से हो सकती है. सबसे पहले किसानों से जमीन का अधिग्रहण शुरू होगा. अधिग्रहण सरकारी दर पर कृषि योग्य भूमि होने पर चार गुना दिया जाएगा. इसके तहत गंजारी में 400 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी और मढ़नी में 200 हेक्टेयर में टाउनशिप डेवलप होगी.

बनारस में डेवलप हो रहीं दो नई टाउनशिप.
बनारस में डेवलप हो रहीं दो नई टाउनशिप. (Photo Credit; ETV Bharat)

कितने फ्लैट्स-प्लॉट मिलेंगे: फिलहाल बताया जा रहा है कि तीन अलग-अलग हिस्सों में प्लॉट बनेंगे, जिसमें बड़े मीडियम और छोटे प्लॉट्स होंगे. जबकि क्रिकेट स्टेडियम के पास मल्टी लेवल पार्किंग और प्लॉट उपलब्ध होंगे. पब्लिक को इसका लाभ कब और कितने में मिलेगा, यह परियोजना तैयार होने के बाद डिसाइड किया जाएगा.

सुविधाएं क्या मिलेंगी: इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास टाउनशिप डेवलप करने के बाद यहां स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना है. इस सिटी में छोटे स्टेडियम, पार्क, बैठने की व्यवस्था, दुकानों के साथ बेहतरीन पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी. बड़े मैच के दौरान गाड़ियों की पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग तैयार होगी.

गांवों के पास रजिस्ट्री पर लगी रोक: वीडीए की इस प्लाॉनिंग के बाद कई गांवों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है. इसलिए, अगर आप इन इलाकों में किसी कॉलोनाइजर के टच में हैं और जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर किसी जमीन के लिए एडवांस दिया है तो तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहां पर जमीन की रजिस्ट्री अब नहीं होगी. यदि आपको कोई झांसे में रखकर आपसे एडवांस मांगता है तो मना कर दें.

वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी विकास प्राधिकरण (Photo Credit; ETV Bharat)

इन गांवों में ना करें इन्वेस्ट: क्रिकेट स्टेडियम के आसपास गंजारी, हरसोस, सुइचक, विरभानपुर, भईदपुर, शिवसागर, हरपुर, हरदसपुर, जबकि मढ़नी टाउनशिप में मढ़नी, शंकरपुर, नेवादा, जाहलूपुर परगना, बभनपुरा, गौराकला में प्लाटिंग नहीं होगी.

इस बारे में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा का कहना है कि बाकायदा इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत शहरी विकास को बढ़ावा देने और शहरी क्षेत्र को और मजबूत करने के प्लानिंग के साथ इन क्षेत्रों में प्लाटिंग को रोका गया है, क्योंकि यह भी शिकायतें मिल रही थीं कि कृषि योग्य भूमि का जबरदस्त इस्तेमाल प्लाटिंग में हो रहा है. जिस पर तत्काल रोक लगाई गई है और यहां पर पूरी तरह से रजिस्ट्री भी रोक दी गई है. वीडीए ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र भेजकर इन क्षेत्रों में जमीनों की रजिस्ट्री न करने के लिए भी कहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में वाराणसी विकास प्राधिकरण से एनओसी के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है.

पहले भी मिली थीं शिकायतें: बताया कि क्रिकेट स्टेडियम के आसपास के लगभग 6 गांवों में पहले से ही रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई थी, लेकिन वहां की बहुत सी शिकायतें आई हैं कि कुछ लोग रजिस्ट्री के नाम पर एडवांस ले रहे थे. ऐसे ही रिंग रोड पर मढ़नी आवासीय परियोजना की प्लानिंग तैयार की गई है. यहां लगभग 13 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री अब नहीं होगी.

उपाध्यक्ष ने बताया कि इन इलाकों में भूमि अधिग्रहण की पूरी प्लानिंग तैयार की गई है. इन गांव में वाराणसी विकास प्राधिकरण रिहाइशी टाउनशिप डेवलप करने जा रहा है. इसका फायदा इस साल में पब्लिक को मिलेगा. बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास अर्बन टाउनशिप स्पोर्ट्स सिटी और मल्टी लेवल पार्किंग तैयार करने को मंजूरी मिली है. टाउनशिप और पार्किंग से जुड़ा या प्रस्ताव पहले ही वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में पास हो चुका है.

