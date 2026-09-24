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वाराणसी: अवैध रेस्टोरेंट पर VDA का बुलडोजर एक्शन, पुलिस फोर्स रही तैनात

अवैध रेस्टोरेंट पर VDA का बुलडोजर एक्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )