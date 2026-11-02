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'सर्वव्यापी' से 'सर्वस्पर्शी' बनेगी भाजपा, विपक्ष के 'निगेटिव-नैरेटिव' को ध्वस्त करने का मंत्र

UP में BJP का 'मिशन हर वर्ग'! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ संकुल की प्रदेश बैठक सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सम्पन्न हुई. बैठक में भाजपा प्रकोष्ठ संकुल के राष्ट्रीय समन्वयक वीडी शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को प्रकोष्ठ संकुलों का दायित्व सौंपा गया है. इन सभी को शिक्षकों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों, दुग्ध उत्पादकों, नगर निकाय एवं पंचायत के जनप्रतिनिधियों, स्पोर्टस से जुडे़ युवाओं, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं, वरिष्ठ नागरिकों, सहकारिता क्षेत्र सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सम्पर्क और संवाद स्थापित करना है. इन वर्गों को भाजपा से जोड़ते हुए एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे निगेटिव-नैरेटिव का तथ्यात्मक जवाब देने वाले वर्ग को तैयार करना है और जनसमर्थन प्राप्त करना है.





वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश. (Photo Credit: ETV Bharat) मीटिंग में क्या हुआ: प्रदेश कार्यालय में संकुल प्रकोष्ठ की आयोजित बैठक में वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल है. प्रकोष्ठ संकुलों की दायित्व सर्वव्यापी भाजपा को सर्वस्पर्शी भाजपा बनाने का है. उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक भाजपा की विचारधारा, संगठनात्मक अभियान एवं कार्यक्रमों को पहुंचाने के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की केन्द्र सरकार एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रदेश भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा ऐतिहासिक निर्णयों को पहुंचाने का काम करना है.