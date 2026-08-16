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नालंदा में 35 देशों के छात्रों ने मिलकर मनाया भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस, VC ने किया नई अकादमिक योजनाओं का ऐलान

छात्रों से कुलपति की अपील: कुलपति ने अपने संबोधन में युवाओं को “भारत के भविष्य का वास्तुकार” बताया है. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे खुद को केवल किताबी और अकादमिक गतिविधियों तक सीमित न रखें, बल्कि विश्वविद्यालय के संचालन और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.

"वर्तमान में यहां 35 देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि इस वर्ष 72 से अधिक देशों से प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो नालंदा की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है." - प्रो. सचिन चतुर्वेदी, कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर

नालंदा विश्वविद्यालय ने पार की 1,000 विद्यार्थियों की संख्या: इस समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने विश्वविद्यालय के लगातार बढ़ते अकादमिक और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय ने अब 1,000 विद्यार्थियों की संख्या का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है.

नालंदा: बिहार की ऐतिहासिक नगरी राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में शनिवार 15 अगस्त 2026 को भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, उमंग और गरिमा के साथ मनाया गया. इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने शान से तिरंगा फहराया. समारोह की सबसे खास बात यह रही कि इसमें 35 अलग-अलग देशों से आए विदेशी छात्रों ने भी पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और अपनी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भारत के स्वतंत्रता दिवस को एक वैश्विक उत्सव में बदल दिया.

भौगोलिक सीमाओं से परे है यहां की परंपरा: 'विकसित भारत @2047' के विजन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की इस विकास यात्रा का सीधा लाभ 'ग्लोबल साउथ' के सहयोगी देशों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर ज्ञान को साझा करने की यह परंपरा सदियों पहले से ही नालंदा की पहचान रही है.

54 वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू: भविष्य की अकादमिक योजनाओं की जानकारी देते हुए कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में डेटा साइंस एंड एआई (AI), साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टडीज और संस्कृत के नए कार्यक्रमों के साथ 27 अल्पकालिक और 54 वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं. साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ 'सेमेस्टर एक्सचेंज' प्रोग्राम को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

35 देशों के छात्रों ने भाग लिया (ETV Bharat)

'LEAP 2.0' का उल्लेख: छात्रों को समाज से जोड़ने और उनके अंदर सामाजिक प्रतिबद्धता जगाने के उद्देश्य से कुलपति ने 'LEAP 2.0' का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि इसके लिए इस वर्ष 40 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो छात्रों को सहयोग देने और स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करने में काम आएगा.

विशेष पैनल चर्चा: स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर “विश्व न्याय, शांति और सतत विकास: विश्वविद्यालयों की भूमिका” विषय पर एक विशेष पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया. कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुए इस मंथन में कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हस्तियों ने हिस्सा लिया.

विदेशी छात्रों ने दी प्रस्तुति (ETV Bharat)

महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार साझा: पैनल चर्चा में येल विश्वविद्यालय (अमेरिका) के ग्लोबल जस्टिस प्रोग्राम के फाउंडिंग डायरेक्टर प्रो. थॉमस पोगे, नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहाइम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डीन प्रो. अमिताभ मट्टू और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्रो. अंजू शरण उपाध्याय शामिल हुईं. विशेषज्ञों ने बदलती भू-राजनीतिक व्यवस्था, शांति और न्याय स्थापित करने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार साझा किए.

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