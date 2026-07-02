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कवर्धा से प्रदेशभर में वीबीजी राम जी का शुभारंभ, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा हुए आयोजन में शामिल

कवर्धा से प्रदेशभर में वीबीजी राम जी का शुभारंभ, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा हुए आयोजन में शामिल

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प्रदेशभर में वीबीजी राम जी का शुभारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 7:57 PM IST

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कबीरधाम: विकासखंड बोड़ला के ग्राम गंडई खुर्द से आज वीबीजी राम जी योजना का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर भावना बोहरा सहित जनप्रतिनिधि, जिले की ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

कवर्धा से प्रदेशभर में वीबीजी राम जी का शुभारंभ

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना गांवों के समग्र विकास को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य विकास कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाना, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है.

प्रदेशभर में वीबीजी राम जी का शुभारंभ (ETV Bharat)

मनरेगा योजना और नई वीबीजी राम जी योजना की तुलना

डिप्टी सीएम ने पूर्व में संचालित मनरेगा योजना और नई वीबीजी राम जी योजना की तुलना करते हुए कहा कि नई योजना ग्राम विकास के कार्यों को अधिक प्रभावी, सहभागी और परिणामोन्मुख बनाएगी. विजय शर्मा ने ग्रामीणों से योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने तथा गांव के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की.

योजना का पहला प्रस्ताव भी पारित

शुभारंभ समारोह के मौके पर प्रदेश में वीबीजी राम जी योजना का पहला प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसे योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. इस अवसर पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला. लोगों ने योजना का स्वागत करते हुए इसे ग्राम विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया. कार्यक्रम के अंत में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विश्वास जताया कि यह योजना ग्रामीण विकास के नए मॉडल के रूप में प्रदेश के गांवों में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी.

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वीबीजी राम जी का शुभारंभ (ETV Bharat)

योजना से जुड़ी बड़ी बातें

वीबीजी राम जी (विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) एक प्रमुख ग्रामीण विकास और आजीविका योजना है जो मनरेगा का नया और उन्नत रूप है。इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों के सुनिश्चित रोज़गार की गारंटी और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है. कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुवाई और कटाई के मुख्य मौसम में 60 दिनों की अवकाश अवधि भी निर्धारित की गई है. यह 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण भारत को मजबूत करने, आजीविका को बेहतर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है.

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