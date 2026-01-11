केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध, जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मौन सत्याग्रह
राजधानी में शहीद स्मारक पर उपवास में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी. सभी जिला मुख्यालयों पर धरना.
Published : January 11, 2026 at 1:03 PM IST
जयपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलने और कई अन्य बदलावों के विरोध में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार एवं भाजपा के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं. 5 जनवरी से शुरू आंदोलन 25 फरवरी तक चलेगा. इसके तहत कांग्रेस अलग-अलग दिन अलग-अलग कार्यक्रम कर रही है. शनिवार को कांग्रेस ने सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीबी जी राम जी की खामियां गिनाई. सरकार पर सवाल खड़े किए. वहीं रविवार को कांग्रेस सभी जिलों में मौन सत्याग्रह और उपवास कर रही है.
जिलों में कार्यक्रम महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किए जा रहे हैं, वहीं राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण पूर्व और जयपुर ग्रामीण पश्चिम का संयुक्त मौन सत्याग्रह सत्याग्रह और उपवास चल रहा है. यह शाम 4 बजे तक चलेगा. अन्य जिलों में कांग्रेस विधायक, सांसद, जिला कमेटी पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं. राजधानी में शहीद स्मारक पर हुए उपवास में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंचे.
गांधीजी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति: शहीद स्मारक पर महात्मा गांधी के प्रिय भजन बजाए गए. रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन जैसे भजनों की बार-बार प्रस्तुति के बीच देशभक्ति गाने भी चलाए गए. इधर डोटासरा ने कहा कि मनरेगा का नाम व उसमें बदलाव दर्शाता है कि भाजपा की सोच महात्मा गांधी को लेकर क्या है. केंद्र सरकार ग्रामीणों को फिर से बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है. इसलिए 60 दिन मनरेगा का काम बंद रखने की बात कही जा रही है. मनरेगा का काम बंद होने से मजदूरों को व्यापारियों शर्तों पर काम करना पड़ेगा.
ब्लॉक और मंडल स्तर पर कार्यक्रम: मनरेगा को लेकर जिलों के बाद अब ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर जन जागरण कार्यक्रम किए जाएंगे. ये 25 फरवरी तक चलेंगे. 25 फरवरी के बाद पार्टी नया सर्कुलर जारी करेगी, जिसमें आगे के कार्यक्रम बताएंगे.
