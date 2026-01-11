ETV Bharat / state

केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध, जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मौन सत्याग्रह

जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना ( ETV Bharat Jaipur )