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125 दिन रोजगार और 300 रुपए दैनिक मजदूरी की गारंटी, एमसीबी-कोरिया में ‘विकसित भारत G RAM G Act-2025’ का शुभारंभ

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के शुभारंभ पर MCB और कोरिया जिले में कई आयोजन हुए

VB GRAM G Scheme inauguration
125 दिन रोजगार और 300 रुपए दैनिक मजदूरी की गारंटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 7:31 PM IST

5 Min Read
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कोरिया/एमसीबी: ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़ी केंद्र की योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) को लागू कर दिया गया है. VB-G RAM G Act, 2025 के शुभारंभ पर कोरिया और MCB जिले के भी कई हिस्सों में अलग-अलग तरह से आयोजन हुए. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्रप्रदेश के तिरुपति से वर्चुअल माध्यम से योजना का देशव्यापी शुभारंभ किया. इसके साथ ही कोरिया और एमसीबी जिले में जिला एवं विकासखंड स्तर पर जनसम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए.

एमसीबी-कोरिया में ‘विकसित भारत G RAM G Act-2025’ का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले से ज्यादा रोजगार का दावा

कोरिया जिला मुख्यालय स्थित जिला पंचायत के मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ. बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देशन में आयोजित हुआ. इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित राम पैकरा, उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, सभापति गीता राजवाड़े, जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे.

कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि नई योजना केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की व्यापक सोच के साथ तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण श्रमिकों को पहले की तुलना में अधिक रोजगार, बेहतर मजदूरी और सैकड़ों प्रकार के विकास कार्यों में रोजगार के अवसर मिलेंगे. यदि रोजगार की मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है.

नई योजना से ग्रामीणों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अधिक से अधिक संख्या में योजना से जुड़कर लाभ लें- मोहित राम पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष

VB GRAM G Scheme inauguration
जिला पंचायत के मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे

मुख्य अतिथि विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे. उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायतें स्वयं विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करेंगी और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी निभाएंगी. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की सतत निगरानी करने और सार्वजनिक धन का पारदर्शी उपयोग करने कहा.

VB GRAM G Scheme inauguration
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भरतपुर में भी हुआ भव्य आयोजन

जनपद पंचायत भरतपुर के सभागार में भी योजना के शुभारंभ पर जनसम्मेलन आयोजित किया गया. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह मुख्य अतिथि और जनपद पंचायत अध्यक्ष मायाप्रताप सिंह अध्यक्षता कर रहे थे. इस दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, अधोसंरचना विकास और रोजगार सृजन की जानकारी दी.

VB GRAM G Scheme inauguration
योजना शुभारंभ पर MCB और कोरिया जिले में कई आयोजन हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिपरिया में ग्रामीणों ने सुना केंद्रीय मंत्री का संबोधन

मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पिपरिया में भी आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन सुना. अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मिशन केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन, वृक्षारोपण, कृषि अधोसंरचना, तालाब निर्माण, खेत सुधार, चारागाह विकास जैसे निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा. उन्होंने बताया कि मिशन के प्रभावी संचालन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.

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125 दिन रोजगार की गारंटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खड़गवां में कंटूर ट्रेंच निर्माण से हुई शुरुआत

जनपद पंचायत खड़गवां में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम के बाद ग्राम पंचायत खड़गवां में कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य भूमि पूजन कर शुरू किया गया. वहीं श्रमिकों की उपस्थिति एनएमएमएस (NMMS) ऐप के माध्यम से दर्ज की गई, कई श्रमिकों का ई-केवाईसी भी किया गया.

योजना की प्रमुख विशेषताएं

  • प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी.
  • न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी, जबकि राज्यवार निर्धारित मजदूरी इससे अधिक भी हो सकती है.
  • रोजगार मांगने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराने का प्रावधान.
  • मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में.
  • समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता.
  • मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर ब्याज सहित मुआवजा.
  • जल संरक्षण, वृक्षारोपण, खेत सुधार, तालाब निर्माण, ग्रामीण सड़क, कृषि अधोसंरचना और पर्यावरण संरक्षण जैसे टिकाऊ विकास कार्यों को प्राथमिकता.
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एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण

कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया.

प्रशासन का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण को मजबूती मिलेगी.

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