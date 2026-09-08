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होटल में घूस लेने पहुंचा था जूनियर इंजीनियर, निगरानी विभाग ने रंगे हाथों दबोचा

निगरानी का एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला है. जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- महमूद आलम

VIGILANCE RAID
निगरानी की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 6:53 PM IST

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जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद में निगरानी विभाग की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. सदर प्रखंड में तैनात मनरेगा के कनीय अभियंता (जेई) अमन कुमार को 20 हजार रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. जेई की गिरफ्तारी जहानाबाद शहर के अंबेदकर चौक के निकट स्थित एक निजी होटल से की गई है. इस कार्रवाई के बाद मनरेगा विभाग और संबंधित कार्यालयों में हड़कंप मच गया.

20 हजार की मांगी गई थी रिश्वत

मिली जानकारी के अनुसार, जामुक पंचायत में मनरेगा योजना के तहत कराए गए कार्यों के सत्यापन के बदले जेई अमन कुमार ने रोजगार सेवक अशोक कुमार से 35 हजार रुपये की डिमांड की थी. इसके बाद 20 हजार रुपए पर बात फाइनल हो गई.

पिछले महीने दर्ज करायी गई थी शिकायत

रिश्वत की मांग से परेशान रोजगार सेवक अशोक कुमार ने 20 अगस्त को इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की. शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले का सत्यापन कराया. जांच में रिश्वत मांगने की बात सही पाए जाने पर निगरानी विभाग ने आरोपी जेई को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.

निगरानी विभाग के डीएसपी हामिद इकबाल मेहंदी (ETV Bharat)

होटल से हो गई गिरफ्तारी

पूर्व निर्धारित योजना के तहत मंगलवार को होटल में रिश्वत की रकम देने का कार्यक्रम तय किया गया. अमन कुमार जैसे ही होटल पहुंचे और रोजगार सेवक से 20 हजार रूपए लिए, पहले से मौजूद निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से होटल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हर एंगल को खंगाल रही निगरानी की टीम

गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम आरोपी जेई को अपने साथ लेकर गई और उनसे पूछताछ शुरू की. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है, कि रिश्वत मांगने और लेने के मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है.

''मामले की विस्तृत जांच की जाएगी. जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विभाग इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.''- हामिद इकबाल मेहंदी, डीएसपी, निगरानी विभाग, पटना

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