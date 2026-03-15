हे राम! जी राम जी में भी गड़बड़झाला, मजदूरों के कई नाम लेकिन तस्वीर एक समान
छिंदवाड़ा के जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत आवरिया में एक ही मजदूर की तस्वीर में अलग-अलग जॉब कार्डधारकों के नाम दिख रहे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 4:02 PM IST
छिंदवाड़ा: सरकार ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार अधिक हो रहा था इसलिए उसे बदलकर को बीवी जी राम जी कर दिया गया. इससे सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं रुकेगा बल्कि मजदूरी करने वालों की जिंदगी में बदलाव भी आएगा. लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वीबी जी राम जी योजना के तहत अनूठा गड़बड़झाला सामाने आया है. लेकिन अधिकारी-कर्मचारी इसे टेक्निकल मिस्टेक बता रहे हैं. आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
हे राम! एक चेहरे के कई नाम
जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत आवरिया में विकसित भारत जी रामजी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में एक नया और अनोखा तरीका सामने आया है. सरकार ने 2 मार्च से लागू फेस स्कैन ऐप के जरिए मजदूरों की हाजिरी भरने का काम शुरू किया है. दावा किया गया है कि पारदर्शिता आएगी, लेकिन आवरिया में एक ही मजदूर की तस्वीर में अलग-अलग जॉब कार्डधारकों के नाम शो हो रहे हैं. जब मजदूर मशीन के सामने हाजिरी लगाने के लिए खड़ा होता है तो मस्टर रोल में चेहरा सही आता है, लेकिन नाम किसी और मजदूर का होता है.
पंचायत के मस्टरोल से खुली पोल
मामले का खुलासा 3 मार्च 2026 की मस्टर रोल संख्या 57600 से हुआ है. काम के स्थान पर ली गई ग्रुप फोटो में देखा जा सकता है कि दो अलग-अलग जॉब कार्ड धारकों के नाम पर एक ही महिला की फोटो अपलोड की गई है.
- जॉब कार्ड नंबर MP-36-005-085-001/288-A के सामने 'मीता' की फोटो है.
- वहीं, जॉब कार्ड नंबर MP-36-005-085-001/288-B के सामने 'दिलीप वरकड़े' (एम) का नाम दर्ज है, लेकिन फोटो में फिर से वही महिला मीता दिखाई दे रही है.
- इसी प्रकार 7 मार्च 2026 को काम कोड 1736005085/WC/22012035327038 (परकोलेशन टैंक निर्माण काम, श्रीझोत ढाना स्कूल के नीचे, ग्राम पोही) में मस्टर रोल नंबर 57595 के तहत मजदूरों की हाजिरी भरी गई. चौंकाने वाली बात यह है कि उपस्थिति रिकॉर्ड में शांति परतेती (सीरियल नंबर 7) और पार्वती (सीरियल नंबर 8) के नाम पर अलग-अलग हाजिरी तो दर्ज है, लेकिन कार्यस्थल से अपलोड की गई ग्रुप फोटो में इन दोनों नामों के साथ एक ही महिला का चेहरा दिखाई दे रहा है.
- इसी काम के एक और मस्टर रोल नंबर 57594 में भारी अनियमितता देखी गई. जिसमे श्रमिक दिपली (जॉब कार्ड: MP-36-005-085-001/72-A) और श्रमिक सविता (जॉब कार्ड: MP-36-005-085-002/107) दोनों को उपस्थिति पत्रक में उपस्थित दिखाया गया है.
- अपलोड की गई ग्रुप फोटो में दिपली और सविता के स्थान पर एक ही महिला की फोटो का इस्तेमाल किया गया है.
रोजगार सहायक को दिया गया नोटिस- बताया टेक्निकल मिस्टेक
जुन्नारदेव जनपद पंचायत की सीईओ रश्मि चौहान से ईटीवी भारत ने इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से मना कर दिया. हालांकि ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मस्टर रोल में एक ही तस्वीर में अलग-अलग मजदूरों के नाम आने का मामला सामने आया है. इसको लेकर रोजगार सहायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
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वहीं इस मामले में रोजगार सहायक का कहना है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से मिस्टेक हुई है. असिस्टेंट इंजीनियर अमित दुबे ने बताया कि इस मामले में जांच की जाएगी. क्या और कैसे मिस्टेक हुई है? योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की तरफ से फेस रीडिंग की व्यवस्था की गई है. लेकिन अगर इसमें तकनीकी मिस्टेक हुई है तो उसकी सूचना भी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी.
दिसंबर में मनरेगा से वीबी जी रामजी में कन्वर्ट हुई योजना
विकसित भारत-जी राम जी विधेयक को दिसम्बर 2025 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी जो मनरेगा का संशोधन है. इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलती है और 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान होता है. सरकार का कहना है कि मनरेगा में काफी भ्रष्टाचार और परेशानियां थीं. मजदूरों के लिए इसे सरल और पारदर्शी बनाने के लिए परिवर्तन किया गया है. इसमें मजदूरी के दिनों की संख्या बढ़ने के साथ ही कई और विकास कार्यों को शामिल किया गया है जो सीधे गांव को विकास की रफ़्तार से जोड़ेगा.