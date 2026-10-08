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वीबी जी राम जी: सुकमा में मजदूरों ने की भुगतान न होने की शिकायत, जिला पंचायत सीईओ ने मांगी रिपोर्ट

वीबी जी राम जी ( ETV Bharat )

सुकमा: ग्राम पंचायत बोड़को में वीबी जी राम जी (पूर्व में मनरेगा के नाम से जाना जाता था) के तहत लाखों का काम सालों पहले कराया गया. आरोप है कि कराए गए काम जिसमें तालाब, डबरी और समतलीकरण कार्यों की करीब 8 लाख की मजदूरी 5 साल से लंबित है. आरोप है कि कार्य पूरा होने बाद भी उनको मजदूरी नहीं दी गई. जिसके बाद जिला प्रशासन से शिकायत की गई और इस संबंध में जांच शुरू हुई है.

मजदूरों से जुड़ी शिकायत को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया जिसके बाद जिला पंचायत ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 4 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. जांच के जांच रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब मजदूरों में भरोसा जगा है कि जल्द ही उनको उनकी लंबित मजूदरी का भुगतान किया जाएगा.