वीबी जी राम जी: सुकमा में मजदूरों ने की भुगतान न होने की शिकायत, जिला पंचायत सीईओ ने मांगी रिपोर्ट
मजदूरों का कहना है कि 5 साल से उनकी 8 लाख की मजदूरी अटकी पड़ी है. नवीन कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 5:34 PM IST
सुकमा: ग्राम पंचायत बोड़को में वीबी जी राम जी (पूर्व में मनरेगा के नाम से जाना जाता था) के तहत लाखों का काम सालों पहले कराया गया. आरोप है कि कराए गए काम जिसमें तालाब, डबरी और समतलीकरण कार्यों की करीब 8 लाख की मजदूरी 5 साल से लंबित है. आरोप है कि कार्य पूरा होने बाद भी उनको मजदूरी नहीं दी गई. जिसके बाद जिला प्रशासन से शिकायत की गई और इस संबंध में जांच शुरू हुई है.
मजदूरों से जुड़ी शिकायत को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया जिसके बाद जिला पंचायत ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 4 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. जांच के जांच रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब मजदूरों में भरोसा जगा है कि जल्द ही उनको उनकी लंबित मजूदरी का भुगतान किया जाएगा.
मजदूरों का 8 लाख का भुगतान 5 साल से बाकी
जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर ने आज आदेश जारी कर मनरेगा कार्यों में मजदूरी भुगतान से जुड़ी शिकायत की जांच के निर्देश दिए हैं. शिकायत के अनुसार साल 2022 से पहले ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराए गए विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों में मजदूरों की करीब 8 लाख रुपए की मजदूरी अब तक लंबित है. लंबे समय से भुगतान नहीं होने से ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
3 सदस्यीय समिति करेगी दस्तावेजों की जांच
मामले की जांच के लिए जिला अंकेक्षक (पंचायत) विनीत तिवारी, सहायक परियोजना अधिकारी पवन कुमार साहू और समन्वयक तकनीकी रविशंकर शोरी को शामिल करते हुए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है. समिति को 4 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट जिला पंचायत को सौंपनी होगी. जांच के दौरान समिति यह सत्यापित करेगी कि संबंधित कार्यों में कितने मजदूरों ने काम किया, उनके नाम से कितनी मजदूरी स्वीकृत हुई. इसके साथ ही अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया. इसके अलावा मजदूरी राशि के आहरण, भुगतान प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की जाएगी.
जानिए जी राम जी योजना के बारे में
G RAM G (विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी) अधिनियम, 2025, भारत की नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जो एमजीएनआरईजीए का स्थान ले रही है. इसमें प्रति परिवार 125 दिनों के गारंटीकृत कार्य को बढ़ाकर बुनियादी ढांचे (जल, सड़कें, जलवायु लचीलापन) पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इसे पीएम गति शक्ति योजना से जोड़ा गया है और मजबूत डिजिटल निगरानी शुरू की गई है, लेकिन इसमें 60 दिनों के कृषि सीजन कार्य विराम और मानकीकृत वित्तपोषण की ओर बदलाव जैसी नई विशेषताएं भी शामिल हैं, जिसका लक्ष्य 2047 तक बेहतर ग्रामीण विकास और आय सुरक्षा प्राप्त करना है.
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