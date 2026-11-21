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वीबी-जी राम जी योजना, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, पहाड़ के मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत

वीबी-जी राम जी योजना ( IANS )

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में नेटवर्क की समस्या अब ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी में बाधा नहीं बनेगी. ग्राम प्रधानों और मजदूरों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वीबी-जी राम जी योजना के तहत जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद कमजोर है, वहां अब मैनुअल हाजिरी लगाने की छूट दी गई है.

उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित कर मैनुअल अटेंडेंस के आदेश जारी कर दिए गए हैंय सरकार के इस फैसले से खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है.

दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या: दरअसल, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी कई ऐसे गांव और दूरस्थ इलाके हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं या फिर बेहत कमजोर है. कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क केवल कुछ खास स्थानों पर ही मिलता है. ऐसे में जब मजदूर गांव से दूर निर्माण कार्यों या अन्य रोजगार से जुड़े कामों में पहुंचते हैं तो वहां ऑनलाइन हाजिरी लगाना उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. ग्राम प्रधानों ने सरकार के सामने रखी थी अपनी मांग: वीबी-जी राम जी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था लागू होने के बाद यह समस्या और बढ़ गई थी. कई बार नेटवर्क नहीं मिलने के कारण मजदूरों की हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती थी. इसका सीधा असर उनकी कार्य उपस्थिति और मजदूरी से जुड़ी प्रक्रिया पर पड़ने की आशंका बनी रहती थी. इसी समस्या को लेकर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने पिछले महीने देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया था और सरकार से पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मैनुअल हाजिरी की व्यवस्था बहाल करने की मांग की थी. ग्राम प्रधानों का कहना था कि मैदानी क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करना आसान है, लेकिन पहाड़ों में स्थिति बिल्कुल अलग है. यहां कई गांव सड़क और संचार सुविधाओं से दूर हैं. मजदूरों को काम करने के लिए कई बार अपने गांव से काफी दूर जाना पड़ता है. ऐसे में कार्यस्थल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण मोबाइल एप के जरिए हाजिरी लगाना संभव नहीं हो पाता. मैनुअल हाजिरी लगाने की मांग की थी: प्रधानों ने यह भी सवाल उठाया था कि जब मजदूर नियमित रूप से कार्यस्थल पर पहुंच रहे हैं और काम कर रहे हैं तो केवल नेटवर्क की समस्या के कारण उनकी हाजिरी प्रभावित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सरकार से मांग की थी कि जिन इलाकों में ऑनलाइन व्यवस्था काम नहीं कर रही है, वहां पहले की तरह मैनुअल रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी जाए. ग्राम प्रधानों की इस मांग पर अब ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने स्थिति स्पष्ट की है. मंत्री ने कहा कि