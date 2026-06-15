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1 जुलाई से लागू होगा VB-G RAM G, राजस्थान को मिलेगा 11,581 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन

1 जुलाई से 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' में राजस्थान को 11,581 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन मिलेगा.

CM Bhajanlal
सीएम भजनलाल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 2:51 PM IST

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जयपुर: केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जीरामजी) लागू करने जा रही है. यह नई योजना वर्तमान ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का स्थान लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. राजस्थान में भी इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी शुरू कर दी गई है. इस योजना में प्रदेश को 11,581 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन होगा.

प्रदेश को 11,581 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने इस मिशन के तहत 95,692 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है, जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन माना जा रहा है. राज्यों के अंशदान को मिलाकर इस कार्यक्रम का कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है.

राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने 7,581 करोड़ रुपये से अधिक की अंतरिम राशि निर्धारित की है. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा. इस प्रकार प्रदेश में कुल 11,581 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ग्रामीण रोजगार और आजीविका सशक्तीकरण पर खर्च की जाएगी.

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उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, संसाधनों के दोहराव को रोकना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना है, साथ ही ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार संबंधी वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने पर भी विशेष जोर दिया गया है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे.

125 दिनों का वैधानिक रोजगार अधिकार मिलेगा : सीएम भजनलाल ने बताया कि इस मिशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रोजगार गारंटी अवधि में वृद्धि है. अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का वैधानिक रोजगार अधिकार मिलेगा. यह सुविधा उन परिवारों को उपलब्ध होगी जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं. इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ने के साथ-साथ आजीविका सुरक्षा भी मजबूत होगी.

योजना के तहत भुगतान प्रणाली में भी बड़ा सुधार किया गया है. पहले मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाता था, जबकि अब साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है, सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में भेजे जाएंगे. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भुगतान में अनावश्यक देरी की संभावना कम होगी.

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उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पात्र श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने का वैधानिक प्रावधान किया गया है. वहीं, मजदूरी भुगतान में देरी होने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी. यह व्यवस्था ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों को और अधिक मजबूत बनाएगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मौजूदा जॉब कार्डधारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके वर्तमान कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध रहेंगे. इस प्रकार नई योजना ग्रामीण विकास, रोजगार सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी जा रही है.

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