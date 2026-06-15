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1 जुलाई से लागू होगा VB-G RAM G, राजस्थान को मिलेगा 11,581 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन

सीएम भजनलाल ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जीरामजी) लागू करने जा रही है. यह नई योजना वर्तमान ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का स्थान लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. राजस्थान में भी इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी शुरू कर दी गई है. इस योजना में प्रदेश को 11,581 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन होगा. प्रदेश को 11,581 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने इस मिशन के तहत 95,692 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है, जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन माना जा रहा है. राज्यों के अंशदान को मिलाकर इस कार्यक्रम का कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है. राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने 7,581 करोड़ रुपये से अधिक की अंतरिम राशि निर्धारित की है. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा. इस प्रकार प्रदेश में कुल 11,581 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ग्रामीण रोजगार और आजीविका सशक्तीकरण पर खर्च की जाएगी. पढ़ें : मनरेगा की जगह पूरे देश में 1 जुलाई से लागू होगा VB-G RAM G अधिनियम, अधिसूचना जारी उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, संसाधनों के दोहराव को रोकना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना है, साथ ही ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार संबंधी वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने पर भी विशेष जोर दिया गया है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे.