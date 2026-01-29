ETV Bharat / state

वीबी जी राम जी: योजना को गांव गांव पहुंचाने ओबीसी मोर्चा का जन जोहार चौपाल अभियान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू के आह्वान पर प्रदेश में जन जोहार चौपाल का आयोजन हो रहा.

जन जोहार चौपाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 9:48 AM IST

दुर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हाल ही में लागू की गई वीबी जी राम जी योजना को जन जन तक पहुंचाने प्रदेश भर में जन जोहार चौपाल का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत दुर्ग जिले में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं.

जन जोहार चौपाल

ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री उपकार चंद्राकर के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमराव पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की और उन्हें वीबी जी राम जी योजना के बारे में बताया.

जन जोहार चौपाल के जरिए वीबी जी राम जी योजना का प्रसार (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री उपकार चंद्राकर ने वीबीजी रामजी योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों के हितों के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

क्या है वीबी जी राम जी योजना

प्रदेश महामंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 अब नए स्वरूप में पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा. यह अधिनियम प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा.

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य गरीब किसान और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाना है. इसके तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. साथ ही मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मजदूरी का भुगतान अब अनिवार्य रूप से 7 दिनों के भीतर किया जाएगा. भुगतान में विलंब होने पर मजदूरों को मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे उनके आर्थिक अधिकार सुरक्षित होंगे और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी.

