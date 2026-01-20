VB G RAM G: मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की ग्राम पंचायत करमरी में वीबी जी राम जी मानव श्रृंखला

ETV Bharat / state

वीबी जी राम जी मानव श्रृंखला (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
रायपुर: आदिवासी बहुल एवं कृषि आधारित आजीविका वाले जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की ग्राम पंचायत करमरी में सोमवार को वीबी जी राम जी (विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन- ग्रामीण) के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर 'आत्मनिर्भर गांव - विकसित भारत' का संदेश दिया. इस दौरान योजना के प्रति उत्साह और सामुदायिक सहभागिता स्पष्ट रूप से देखने को मिली.

कार्यक्रम के अंतर्गत कन्वर्जेंस आधारित आजीविका डबरी जैसे कृषि, मछली तालाब निर्माण कार्यों को देखा गया. ये कार्य कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, सीआरईडीए और वन विभाग के आपसी समन्वय से तैयार कार्ययोजना के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं. इन आजीविका डबरियों से मछली पालन, सिंचाई सुविधा, दलहन-तिलहन की खेती और उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इससे आदिवासी और सीमांत किसानों को स्थायी आजीविका, खाद्य सुरक्षा और अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध होंगे.

ग्राम पंचायत करमरी में विकसित भारत जी राम जी (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह ने ग्रामीणों को वीबी-जीराम जी योजना के उद्देश्यों, स्थानीय रोजगार सृजन और कन्वर्जेंस मॉडल के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता और सामुदायिक स्वामित्व के बिना किसी भी योजना की सफलता संभव नहीं है, वीबी-जी राम जी इन मूल सिद्धांतों पर आधारित है.

मछली पालकों को बांटा गया जाल

कार्यक्रम के दौरान हितग्राही विनोद कुमार और दलपत साई मेहरू राम को मछली जाल बांटा गया. इससे मछली पालन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीणों में स्वरोजगार के प्रति उत्साह बढ़ेगा.हितग्राहियों ने बताया कि योजना से मिले सहयोग के माध्यम से वे मछली पालन के साथ-साथ दलहन-तिलहन की खेती भी करेंगे, जिससे उनकी आय में निरंतर वृद्धि होगी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी.

मछली पालकों को बांटा गया जाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों ने योजना की तारीफ की

ग्रामीणों ने वीबी-जीराम जी योजना को आदिवासी बहुल, कृषि-आधारित जिले के लिए सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया. गांव आत्मनिर्भर होंगे, तभी भारत विकसित बनेगा के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया. कार्यक्रम में जिलं पंचायत सीईओ भारती चंद्राकर,जनप्रतिनिधि दिलीप वर्मा, पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर की प्रशंसा

करमरी के इस कार्यक्रम की प्रशंसा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर की. वीबी जी राम जी मानव श्रृंखला की तस्वीर पोस्ट करते हुए कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स और वीडियो को भी शेयर किया गया है,

संपादक की पसंद

