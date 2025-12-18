ETV Bharat / state

जय श्री राम से बनेंगे सारे बिगड़े काम, लोकसभा में बोले अजय भट्ट, जानिये वजह

इस बिल को पास करा लिया गया है. इससे पहले 'जी राम जी बिल' पर संसद में चर्चा हुई. जी राम जी बिल' पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उत्तराखंड नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट राम नाम के फायदे गिना रहे हैं.

देहरादून: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कई बिल पास करा रही है. इसी कड़ी में लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश हुआ.

संसद में जी राम जी बिल' पर चर्चा के दौरान अजय भट्ट ने कहा इस बिल को लेकर सरकार की मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं है. इस दौरान लड़की की शादी नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कही पर उठा पठक हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो, गाय दूध नहीं दे रही हो, तो आप श्री राम जय राम जय जय राम कह दीजिये, काम निकल जाएगा.

ये बात अजय भट्ट ने संसद में जी राम जी बिल' पर चर्चा के दौरान कही. उन्होंने कहा केंद्र सरकार की मंशा साफ है. इससे पहले संसद में पहले 'जी राम जी बिल पर खूब हंगामा हुआ. विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी.

इस दौरान बीजेपी सांसदों ने भी संसद में विपक्ष को जमकर घेरा. इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान, अजय भट्ट जैसे दिग्गज नेताओं ने बिल के पक्ष में बयान दिया. इसी कड़ी में उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट का बयान वायरल हो रहा है.