जय श्री राम से बनेंगे सारे बिगड़े काम, लोकसभा में बोले अजय भट्ट, जानिये वजह

अजय भट्ट की जी राम जी बिल पर चर्चा की व्याख्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

जी राम जी बिल पर क्या बोल गये अजय भट्ट! (फोटो सोर्स: संसद टीवी स्नैप)
ETV Bharat Uttarakhand Team

December 18, 2025

December 18, 2025

देहरादून: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कई बिल पास करा रही है. इसी कड़ी में लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश हुआ.

इस बिल को पास करा लिया गया है. इससे पहले 'जी राम जी बिल' पर संसद में चर्चा हुई. जी राम जी बिल' पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उत्तराखंड नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट राम नाम के फायदे गिना रहे हैं.

जी राम जी बिल पर क्या बोल गये अजय भट्ट! (सोर्स: संसद टीवी स्नैप)

संसद में जी राम जी बिल' पर चर्चा के दौरान अजय भट्ट ने कहा इस बिल को लेकर सरकार की मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं है. इस दौरान लड़की की शादी नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कही पर उठा पठक हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो, गाय दूध नहीं दे रही हो, तो आप श्री राम जय राम जय जय राम कह दीजिये, काम निकल जाएगा.

ये बात अजय भट्ट ने संसद में जी राम जी बिल' पर चर्चा के दौरान कही. उन्होंने कहा केंद्र सरकार की मंशा साफ है. इससे पहले संसद में पहले 'जी राम जी बिल पर खूब हंगामा हुआ. विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी.

इस दौरान बीजेपी सांसदों ने भी संसद में विपक्ष को जमकर घेरा. इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान, अजय भट्ट जैसे दिग्गज नेताओं ने बिल के पक्ष में बयान दिया. इसी कड़ी में उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट का बयान वायरल हो रहा है.

  • अजय भट्ट मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र से आते हैं.
  • अजय भट्ट ने अल्मोड़ा कॉलेज से बीए एलएलबी किया है.
  • कानून की पढ़ाई की है.साल 1985 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई ज्वाइन की.
  • भारतीय जनता युवा मोर्चा में राजनीति की शुरुआत करते हुए युवाओं का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया.
  • उत्तर प्रदेश इकाई की वर्किंग कमेटी के सदस्य भी बन गए.
  • भाजपा में संगठन के तौर पर उन्होंने अल्मोड़ा जिले के संगठन मंत्री के रूप में भी काम किया.
  • 1985 में उन्हें भाजपा राज्य कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया.
  • 1996 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ जीत हासिल की.
  • 2012 के विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे.
  • इस दौरान सरकार कांग्रेस की बनी लिहाजा वह नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुने गए
  • वह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने
  • साल 2019 में नैनीताल उधमसिंहनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीते
  • इसके बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई.
  • 2024 लोकसभा चुनाव में फिर नैनीताल सीट से चुनाव जीते
