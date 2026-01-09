ETV Bharat / state

'मनरेगा भ्रष्टाचार का भस्मासुर बन गया था, सिर्फ गड्ढा खोदो और पाटो योजना थी'

सीतापुर/आगरा/सोनभद्रः मनरेगा की जगह 'VB-G RAM G' गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना कानून को लेकर संसद में बड़ा हंगामा हुआ था. जो आज तक रुकने का नाम नही ले रहा है. विपक्षी दलों ने महात्मा गांधी के नाम हटाए जाने और राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ाने का जम कर विरोध किया था. इस बदलाव को लेकर राजनीतिक बहस अब और तेज हो गई है. जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है.

इस मामाले को निपटाने और जन जन तक पहुचाने के लिए सरकार ने भी अपने सभी नेताओं को मैदान में उतार दिया है. आज सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री राजा मंयकेश्वर शरण सिंह ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करके बताया कि जी राम जी योजना विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी. जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भुमिका निभाएगी.

मनरेगा भ्रष्टाचार का भस्मासुर बन गया थाः वहीं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार दोपहर आगरा सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता में वीबी-जी-राम जी अधिनियम की खूबियां गिनाईं. कहा कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर फर्जी हाजिरी, कागजी काम और धन के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थी. मनरेगा भ्रष्टाचार का भस्मासुर बन गया था. इस लिए केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए नई योजना VB-G RAM G लेकर आई है. जिससे जमीन पर काम सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही मौर्य ने कांग्रेस, सपा व अन्य विपक्षी दलों पर जम कर जुबानी हमला बोला.