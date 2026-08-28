ETV Bharat / state

दिल्ली में सीनियर सिटीजन के लिए शुरू होगी 'वयो आनंद' योजना, मनोरंजन केंद्रों में मिलेंगी कई सुविधाएं

प्रस्तावित केंद्रों में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा. इन केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से योग और मेडिटेशन की कक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इसके साथ ही, उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए मासिक चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे और आपातकालीन स्थिति के लिए फर्स्ट एड किट की भी मुकम्मल व्यवस्था होगी.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए ‘वयो आनंद’ योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत शहर में ऐसे आधुनिक केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां वरिष्ठ नागरिकों को उनके खाली समय में आराम करने, इनडोर गेम खेलने, एक-दूसरे से मिलने-जुलने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक बेहतरीन माहौल मिल सकेगा.

इन मनोरंजन केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है. सरकार इन केंद्रों को चलाने वाले योग्य संगठनों को आर्थिक मदद यानी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे बुजुर्गों को उच्च स्तर की सुविधाएं मुफ्त या बेहद किफायती दरों पर मिल सकें. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस और राष्ट्रीय पर्व आदि मनाए जाएंगे. इन केंद्रों में वर्ष में कम से कम 5-6 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. योजना में मासिक चिकित्सा शिविर और प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था का भी प्रावधान है. साथा ही स्वास्थ्य व फिटनेस कक्षाएं, आउटडोर टूर, कहानी सुनाने के सत्र, पेंटिंग, क्राफ्ट, पॉटरी, पोषण संबंधी परामर्श तथा इनडोर और आउटडोर खेल जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी.

सुबह 7 से रात 8 बजे के बीच खुले रहेंगे केंद्र

मनोरंजन केंद्र सप्ताह में कम से कम पांच दिन और प्रतिदिन न्यूनतम सात घंटे खुले रहेंगे. ये केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच संचालित होंगे. केंद्र में पर्याप्त वेंटिलेशन और शौचालय की सुविधा होगी. वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को देखते हुए केंद्र का भूतल पर होना या भवन में लिफ्ट की व्यवस्था होना भी प्राथमिकता में रखा गया है. केंद्रों में महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करने की प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए नजदीकी पुलिस थाने और अस्पतालों से संपर्क रहेगा. योजना के तहत मनोरंजन केंद्रों में कम से कम 200 ऐसे सदस्य होना जरूरी है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो.

‘वयो आनंद’ योजना को लेकर सीएम की बैठक (ETV Bharat)

केंद्र संचालकों को सरकार देगी आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि ‘वयो आनंद’ योजना के तहत पात्र मनोरंजन केंद्र को एक वित्तीय वर्ष में 2.40 लाख रुपये, यानी 20 हजार रुपये प्रतिमाह, की सहायता दी जाएगी. यह राशि दो बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाएगी. योजना के अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित केंद्रों को यह सहायता दी जाएगी. संचालकों को अपने केंद्रों में उपरोक्त सारी व्यवस्थाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्राथमिकता रखनी होगी. ऐसे केंद्र दिल्ली में होने चाहिए और सामुदायिक स्थान में संचालित होने चाहिए. योजना में आरडब्ल्यूए, सीजीएचएस और सामुदायिक स्थान जैसे चौपाल में चलने वाले केंद्र भी शामिल हो सकते हैं.

मुख्यमंत्री का कहना है कि ‘वयो आनंद’ योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके आसपास ही ऐसा सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है, जहां वे अपने हमउम्र लोगों के साथ समय बिता सकें, मनोरंजन और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में शामिल हो सकें तथा अकेलेपन से दूर सक्रिय सामाजिक जीवन जी सकें.



ये भी पढ़ें :