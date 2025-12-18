ETV Bharat / state

वय वंदना कार्ड निर्माण ने हासिल किया 100 प्रतिशत लक्ष्य, वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा इलाज का लाभ

कोरिया ने वय वंदना कार्ड निर्माण का टारगेट पूरा कर लिया गया है.

Vaya Vandana Card
वय वंदना कार्ड (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 1:12 PM IST

कोरिया: वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क इलाज के उद्देश्य से संचालित वय वंदना कार्ड निर्माण अभियान में कोरिया जिले ने अपना लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है. 5 लाख तक के निशुल्क इलाज से मरीज और उनके परिजन खुश है.

जिले का आधार आधारित संशोधित लक्ष्य 7,680 कार्ड का निर्माण पूरा कर लिया गया है. पिछले 7 दिनों में 94 कार्ड बनाए गए, जो कुल प्रगति का 1.2 प्रतिशत है. प्रशासन, विभागीय अमले, ग्राम पंचायतों एवं फील्ड स्टाफ के प्रयासों से लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया गया. जिला प्रशासन जरूरत मंद वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह कर रहा है कि वे जूरूरत के अनुसार अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में संपर्क कर योजना का लाभ लें.

वय वंदना कार्ड से लाभ लेने वाले लाभार्थी परिजनों की प्रतिक्रिया

हमारे पिताजी का इलाज में बहुत मदद मिली है। वय वंदना कार्ड के कारण उन्हें निशुल्क इलाज मिला है - कमलाबाई

हमारे परिवार के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। वय वंदना कार्ड के कारण हमारे बुजुर्गों को इलाज में मदद मिली है- दुलरू बाई

हमारे बुजुर्गों को अब इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। वय वंदना कार्ड के कारण उन्हें निशुल्क इलाज मिल रहा है - शांति बाई

वय वंदना कार्ड के लाभ

  • निशुल्क इलाज की सुविधा
  • वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं दिलाना
  • परिवारजनों को आर्थिक सहायता देना
  • वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना
वय वंदना कार्ड (ETV Bharat Chhattisgarh)

वय वंदना कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
Vaya Vandana Card
बुजुर्गों का हो रहा फ्री इलाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

वय वंदना कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें
  • आवश्यक दस्तावेज जमा करें
  • आवेदन पत्र भरें
  • वय वंदना कार्ड प्राप्त करें

डोर टू डोर सर्वे कर बनाया गया वय वंदन कार्ड

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जिले के अंदर 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का वय वंदना कार्ड बनाया जाना था. इसके लिए डोर टू डोर जोर-शोर से सर्वे किया गयाऔर मार्किंग की गई है कि कहां-कहां पर ऐसे बुजुर्ग हैं जो बेड रिटर्न हैं. नेटवर्कविहिन क्षेत्र में लोगों को और बेड रिटर्न लोगों को नजदीकी पीएसी और सीएससी में लाकर उनका वय वंदन कार्ड बनवाया गया.

Vaya Vandana Card
कोरिया में वय वंदना कार्ड निर्माण का लक्ष्य पूरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसमें लगातार मेहनत की. जिले में पहली बार एक सीनियर सिटीजन के लिए एक क्लीनिक भी संचालित किया गया है और वहां पर सभी तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं.

