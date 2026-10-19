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कटिहार में वेटिकन सिटी की तर्ज पर बना भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, मुस्लिम अध्यक्ष सहित सभी समुदायों की एकजुटता बनी मिसाल

कटिहार में वेटिकन सिटी पंडाल ( ETV Bharat )

कटिहार: आस्था की कोई जाति नहीं होती और धर्म के नाम पर इंसानियत की सीमाएं तय नहीं होती. जब समाज के अलग-अलग समुदाय एक साथ मिलकर किसी आयोजन को सफल बनाते हैं तो एकता की ऐसी तस्वीर उभरती है जो पूरे देश के लिए मिसाल बन जाती है. कटिहार शहर के जूट मिल क्षेत्र स्थित एलडब्ल्यूसी दुर्गा पूजा समिति ने इस शारदीय नवरात्र में ठीक यही संदेश दिया है.

वेटिकन सिटी की तर्ज पर भव्य पंडाल