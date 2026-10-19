कटिहार में वेटिकन सिटी की तर्ज पर बना भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, मुस्लिम अध्यक्ष सहित सभी समुदायों की एकजुटता बनी मिसाल
कटिहार में वेटिकन सिटी की तर्ज पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया. मुस्लिम अध्यक्ष और हिंदू सहित सभी समुदायों की एकजुटता मिसाल बनी.रिपोर्ट-मनीष कुमार
Published : October 19, 2026 at 1:32 PM IST
कटिहार: आस्था की कोई जाति नहीं होती और धर्म के नाम पर इंसानियत की सीमाएं तय नहीं होती. जब समाज के अलग-अलग समुदाय एक साथ मिलकर किसी आयोजन को सफल बनाते हैं तो एकता की ऐसी तस्वीर उभरती है जो पूरे देश के लिए मिसाल बन जाती है. कटिहार शहर के जूट मिल क्षेत्र स्थित एलडब्ल्यूसी दुर्गा पूजा समिति ने इस शारदीय नवरात्र में ठीक यही संदेश दिया है.
वेटिकन सिटी की तर्ज पर भव्य पंडाल
यहां इटली के प्रसिद्ध वेटिकन सिटी की स्थापत्य शैली से प्रेरित भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है. करीब 20 लाख रुपये की लागत से तैयार इस पंडाल की भव्यता और बारीक सजावट श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है. बंगाल के नदिया सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए कारीगरों तथा स्थानीय कारीगरों ने मिलकर लगभग डेढ़ से दो महीने में इसे आकार दिया है.
मुस्लिम अध्यक्ष की अगुवाई में मां दुर्गा की आराधना
इस पूजा समिति की अध्यक्षता कटिहार नगर निगम के उपमहापौर मंजूर खान कर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं. उनके नेतृत्व में हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और अगड़ी जातियों के लोग मिलकर आयोजन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह दृश्य सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे का जीवंत उदाहरण है.
जाति-धर्म से ऊपर सामूहिक सहभागिता
समिति में कोई कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाता है तो कोई मेला प्रबंधन देखता है और कोई पंडाल निर्माण में सहयोग करता है। यहां जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर काम होता है. पदाधिकारियों का मानना है कि दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और आपसी विश्वास मजबूत करने का अवसर भी है.
23 वर्षों से जारी मजदूर क्षेत्र की परंपरा
एलडब्ल्यूसी यानी लेबर वेलफेयर सेंटर कटिहार के जूट मिल क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों से लंबे समय से जुड़ा रहा है. पहले यहां मजदूरों को गीत-संगीत सिखाने और बच्चों को खेलों से जोड़ने का काम होता था. पिछले 23 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन इस केंद्र की महत्वपूर्ण परंपरा बन चुका है और हर वर्ष नई थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है.
गुलदस्ते की तरह विविधता में सुंदरता
समिति के अध्यक्ष मंजूर खान ने क्लब की एकजुटता को फूलों के गुलदस्ते से जोड़ते हुए कहा कि एलडब्ल्यूसी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें गुलाब, गेंदा और रातरानी जैसे कई फूल शामिल हैं. सभी की अपनी पहचान है लेकिन एक साथ मिलकर वे सुंदरता बढ़ाते हैं. उसी तरह अलग-अलग जातियों और समुदायों के लोग मिलकर क्लब को मजबूत बनाते हैं.
"पिछले 23 वर्षों से यहां दुर्गा पूजा आयोजित की जा रही है. हर वर्ष समिति की ओर से अलग-अलग थीम पर पंडाल तैयार कराने का प्रयास किया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं को कुछ नया देखने को मिले."-मंजूर खान, अध्यक्ष, दुर्गा पूजा समिति
सचिव का आह्वान, मिल क्षेत्र की एकता का संदेश
समिति के सचिव एवं निगम पार्षद संजय कुमार महतो ने बताया कि पंडाल निर्माण में बंगाल और स्थानीय कारीगरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने कहा कि यह आयोजन पूरे मिल क्षेत्र की एकजुटता दर्शाता है. हिंदू, मुस्लिम, अगड़ी, पिछड़ी, दलित और महादलित समुदायों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से एलडब्ल्यूसी क्लब पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन करने और मेले का आनंद लेने की अपील की.
"पंडाल को तैयार करने में लगभग डेढ़ से दो महीने का समय लगा. उन्होंने कहा कि इस आयोजन की विशेषता यह है कि यहां सभी जातियों और धर्मों के लोग मिलकर दुर्गा पूजा मनाते हैं. समिति के अध्यक्ष मंजूर खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि कोषाध्यक्ष परशुराम सिंह सहित अन्य सदस्य अलग-अलग सामाजिक वर्गों से जुड़े हैं."-संजय कुमार महतो, निगम पार्षद
आस्था के साथ सामाजिक एकता का मजबूत संदेश
एलडब्ल्यूसी दुर्गा पूजा पंडाल की चर्चा उसकी भव्यता और वेटिकन सिटी थीम के कारण हो रही है, लेकिन उसकी असली पहचान अलग-अलग धर्म और जातियों के लोगों की एकजुटता है। करीब 20 लाख रुपये की लागत, डेढ़-दो महीने की मेहनत और 23 वर्षों की परंपरा के साथ यह आयोजन साबित करता है कि समाज की मजबूती आपसी सम्मान, सहयोग और भाईचारे से आती है। यह पहल पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बनकर उभरी है.
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