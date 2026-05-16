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पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करती हैं वट सावित्री व्रत, मंदिरों में बरगद की पूजा के लिए उमड़ी भीड़

वहीं इस दौरान दिल्ली के तुगलकाबाद गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में महिलाएं सुबह से ही पूजा करती हुईं नजर आईं. व्रत रखने वाली महिला विभा सिंह बताती हैं कि वट सावित्री की पूजा पति की लंबी उम्र की कामना के लिए की जाती है, साथ ही इसे प्रकृति का भी त्योहार माना जाता है जिसमें दिखाया गया है कि बरगद का पेड़ किस तरह छायादार होता है जिसके नीचे बैठकर महिलाएं व्रत करती हैं. कच्चे धागे से पेड़ के तने को लपेटा जाता है सारे फल जो इस सीजन में मिलते हैं उन्हें चढ़ाया जाता है उसके बाद पूजा की जाती है फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है और यह कामना की जाती है कि इस पूजा के माध्यम से हमारे पति की लंबी उम्र हो.

दरअसल, मान्यता है कि बरगद पेड़ में भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश का वास होता है इसलिए महिलाएं वट सावित्री के दिन बरगद की पेड़ की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है. वट सावित्री की पूजा का इंतजार सुहागिन महिलाओं को साल भर रहता है ऐसी मान्यता है कि देवी सावित्री अपने पति सत्यवान की जान बचाने के लिए यमराज से भी लड़ गई थी और अपने पति की जान बचा ली थी, तब से वट सावित्री की पूजा महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है.

नई दिल्ली: आज वट सावित्री व्रत का दिन है, सुबह से ही महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा दिख रही है. ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है. वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करती है जहां इस पूजा में महिलाएं बरगद पेड़ के नीचे बैठकर पहले पूजा करती है फिर बरगद पेड़ के तना को कच्चे धागे से लपेटती है. वहीं धागा लपेटने के बाद महिलाएं बरगद के पेड़ पर पंखा से हवा करती हुई भी दिखाई देती है.

वहीं अनीता देवी बताती हैं कि आज वट सावित्री की पूजा है जो पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है. बरगद के पेड़ पर सात बार कच्चे धागे लपेट जाते हैं और धागा लपेटते समय भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव को ध्यान में रखा जाता है और उनसे कामना की जाती है कि हमारे पति की उम्र लंबी हो.

बरगद के पेड़ की पूजा करती नजर आईं महिलाएं (ETV BHARAT)

वहीं रीना गुप्ता बताती है कि इस पूजा का बहुत महत्व है क्योंकि जो इस पूजा की कथा है उसमें बताया गया है कि देवी सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छीन कर लाती है इसलिए हम लोग अपने पति की जीवन को बचाने के लिए इस पूजा को करते हैं. वहीं पूजा करने वाली महिलाओं ने भी कहा कि यह पूजा अमावस्या के दिन की जाती है और आज अमावस्या है इसलिए वट सावित्री की पूजा की जा रही है.

बरगद के पेड़ की होती है पूजा, पंखे से की जाती है हवा

पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि आज हम लोग पूरा दिन व्रत करते हैं और बरगद के पेड़ में धागा लपेटने से इस पूजा की शुरुआत होती है. उसके बाद सारे फल चढ़ाए जाते हैं, उन्हें पंखा से हवा दी जाती है, फिर शाम को पूजा करने के बाद फलाहार किया जाता है फिर अगले दिन इस पूजा को संपन्न किया जाता है.

पुरानी मान्यताओं के अनुसार

मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ने वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है इसके बारे में कहा कि जब यमराज देवी सावित्री के पति सत्यवान को अपने साथ ले जा रहे थे तब देवी सावित्री ने यमराज से अपने पति की जीवन वापस करने की मांग की थी और वह जिद पर अड़ गई थी. देवी सावित्री के हट को देखते हुए यमराज को भी उनके पति सत्यवान का जीवन लौटना पड़ा था. तब से इस पर्व को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है. बरगद पेड़ पर कच्चे धागे लपेटने के साथ हर धागे में अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ इस पूजा को करती है.

बता दें कि वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं का एक प्रमुख पर्व है, जिसमें पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए वट (बरगद) वृक्ष की पूजा की जाती है. यह व्रत प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है. इसमें महिलाएं सोलह ऋृंगार कर पूजा करती है. इस पर्व को करने के लिए महिलाओं में उत्साह देखा गया.

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