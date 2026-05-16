वट सावित्री पूजा: धमतरी में सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत
महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज-धजकर व्रत रखा और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा की रस्में निभाईं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 9:07 PM IST
धमतरी: वट सावित्री व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया. सुबह से ही सुहागिन महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. शहर के अलग-अलग वटवृक्षों के पास महिलाओं की भीड़ उमड़ी, जहां उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की. महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज-धजकर व्रत रखा और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा की रस्में निभाईं.
वट सावित्री पूजा
वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि इस दिन माता सावित्री ने अपने तप, श्रद्धा और संकल्प से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे. इसी परंपरा को निभाते हुए धमतरी की महिलाओं ने भी पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा. शहर के बिलाई माता मंदिर परिसर, रामबाग, बनियापारा, सदर बाजार सहित कई स्थानों पर स्थित वटवृक्षों के नीचे महिलाओं ने पूजा की. इस दौरान महिलाओं ने वटवृक्ष में कच्चा धागा बांधकर परिक्रमा की और कथा श्रवण किया. पूजा स्थलों पर सुबह से ही धार्मिक माहौल देखने को मिला.
महिलाएं थाली में फल, फूल, पूजा सामग्री और दीपक लेकर पहुंचीं. कई महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की. पूजा के दौरान भजन-कीर्तन और सावित्री-सत्यवान की कथा का आयोजन भी किया गया. महिलाओं ने कहा कि यह व्रत पति-पत्नी के रिश्ते में विश्वास, समर्पण और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर वर्ष वे पूरे विधि-विधान से इस व्रत को करती हैं.
निर्जला व्रत रखकर की पूजा
शहर के मंदिरों और वटवृक्षों के आसपास मेले जैसा माहौल नजर आया. पूजा के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, जिससे कई जगहों पर चहल-पहल बनी रही. बुजुर्ग महिलाओं ने युवा पीढ़ी को वट सावित्री व्रत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के बारे में जानकारी दी. वहीं बच्चों और परिवार के अन्य सदस्य भी महिलाओं के साथ पूजा स्थल पहुंचे.
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