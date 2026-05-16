ETV Bharat / state

ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत की धूम, सुहागिनों ने की बरगद के वृक्ष की पूजा, मांगी पति की लंबी उम्र

वट सावित्री व्रत पूजा ( Etv Bharat )

रामनगर: आज शनिवार 16 मई को ज्येष्ठ मास की अमावस्या है. ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-सौभाग्य के लिए वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं. रामनगर में वट सावित्री व्रत की धूम है. सुहागिन महिलाओं ने बरगद की पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना की. रामनगर में वट सावित्री व्रत की धूम: धार्मिक आस्था और पारंपरिक संस्कृति के प्रतीक वट सावित्री व्रत को लेकर रामनगर में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. नैनीताल जिले के रामनगर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही सुहागिन महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी. महिलाओं ने विधि-विधान के साथ वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा-अर्चना कर अपने पतियों की लंबी आयु और परिवार की सुख-शांति की कामना की. ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत की धूम (Etv Bharat) सुहागिन महिलाओं ने बरगद की पूजा कर मांगी पति की लंबी उम्र: वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. रामनगर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा की. इस दौरान महिलाओं ने बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधकर पूजा-अर्चना की और भगवान से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा.