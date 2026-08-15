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देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में वसुंधरा सम्मान, राजेश गनोदवाले का डॉ रमन सिंह ने किया सम्मानित

इस बार 26 वसुंधरा सम्मान राजेश गनोदवाले को विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के हाथों दिया गया. आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव और कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार विश्वेश ठाकरे ने किया.कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, इतिहास और पत्रकारिता विषय पर दो व्याख्यान भी आयोजित किए गए. नागरीप्रचारिणी सभा काशी के व्योमेश शुक्ल और छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, पत्रकार और विचारक शशांक शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे.

भिलाई : पत्रकारिता, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में वसुंधरा सम्मान और वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया.इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत भी शामिल हुए. ये कार्यक्रम स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर लोक जागरण संस्था वसुंधरा और चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से आयोजित हुआ.

वसुंधरा सम्मान समारोह में रमन सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीजन बाई की स्मृति में विशेषांक का भी विमोचन

इस मौके पर पंडवानी गायिका तीजन बाई की स्मृति में वसुंधरा विशेषांक और छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति पर आधारित बहुमत विशेषांक का विमोचन भी किया गया. कार्यक्रम में स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे के बेटे प्रदीप चौबे और रविंद्र चौबे के साथ पत्रकार, लेखक, संस्कृतिकर्मी और साहित्यकार भी शामिल हुए.विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि दुर्ग की इस मिट्टी से स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, स्वर्गीय चंदुलाल चन्द्राकर, स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे, चन्द्र शेखर साहू जी जैसे पत्रकार और फिर राजनीतिक जीवन को अपनाने वाले लोग पैदा हुए.

पत्रकारिता शासन और जनता के बीच एक सशक्त माध्यम है.जो सत्ता की निरंकुशता पर लगाम कसती है. देवी प्रसाद जी, ठाकुर प्यारे लाल जी से सबसे अधिक प्रभावित थे.उनके विचारों में भी यह झलकता था - डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

इस मौके पर डॉ रमन सिंह ने कहा कि देवी प्रसाद जी के स्मृति में लगातार 25 वर्षों में पत्रकारों को सम्मानित किया गया. सबसे पहले सम्मान के लिए जिन प्रतिष्ठित 25 पत्रकारों और संपादकों को सम्मनित किया गया. उनका राज्य ही नही बल्कि राष्ट्रीय स्तर में उनका योगदान रहा है. मैं आयोजन समिति के सभी साथियों को परिवार के सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं. ऐसे पत्रकारों को ऐसे संपादक को सम्मानित करते हुए, उन्होंने एक परंपरा को समृद्ध करते हुए हर साल आगे बढ़ाया.