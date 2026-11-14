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वसुंधरा राजे बोली, 'डॉ जसवंत ने अपनी पहचान बनाई, मैंने उन्हें नेता बनते हुए देखा था'

श्रद्धांजलि देती वसुंधरा राजे ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने शनिवार को अलवर स्थित डॉ जसवंत यादव के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाया. इस दौरान उन्होंने डॉ जसवंत यादव को जनता के लिए लड़ने वाले नेता बताया और कहा कि डॉ यादव करीब 30 साल तक मेरे साथ रहे. इस दौरान उन्हें करीब से जानने–पहचाने का मौका मिला. वसुंधरा राजे ने कहा कि डॉक्टर यादव ने अपनी पहचान खुद बनाई. इस सफर में मैंने उन्हें नेता बनते हुए देखा था. वसुंधरा राजे डॉ जसवंत यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी.