वसुंधरा राजे बोली, 'डॉ जसवंत ने अपनी पहचान बनाई, मैंने उन्हें नेता बनते हुए देखा था'
श्रद्धांजलि देने पहुंची राजे ने डॉ जसवंत यादव की पत्नी डॉ किरण को गले लगाकर ढांढस बंधाया.
Published : November 14, 2026 at 4:59 PM IST
अलवर : राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने शनिवार को अलवर स्थित डॉ जसवंत यादव के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाया. इस दौरान उन्होंने डॉ जसवंत यादव को जनता के लिए लड़ने वाले नेता बताया और कहा कि डॉ यादव करीब 30 साल तक मेरे साथ रहे. इस दौरान उन्हें करीब से जानने–पहचाने का मौका मिला. वसुंधरा राजे ने कहा कि डॉक्टर यादव ने अपनी पहचान खुद बनाई. इस सफर में मैंने उन्हें नेता बनते हुए देखा था. वसुंधरा राजे डॉ जसवंत यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी.
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि डॉ जसवंत यादव 25-30 साल मेरे साथ रहे. इस सफर में मैंने उन्हें नेता बनते हुए देखा. छोटे कार्यकर्ता से आगे बढ़ते हुए जनता को साथ में लेकर उन्होंने खुद की एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने कहा कि डॉ जसवंत यादव खुले बोलने वाले, सत्य बोलने वाले व जनता के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे. उनका जाना क्षेत्र व प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है. भाजपा नेता राजे ने कहा कि डॉ जसवंत यादव उनके साथ मंत्रिमंडल में भी रहे. उस दौरान भी डॉक्टर यादव ने अच्छा कार्य किया था.
पढ़ें : 'डॉ जसवंत का जाना राजस्थान के लिए बड़ी क्षति, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी छूटेगा साथ' : देवनानी
भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने कहा डॉ जसवंत यादव लंबे समय से बीमार थे. डॉ जसवंत यादव को याद करते हुए राजे ने कहा कि वह बोल्ड व ब्रेव व्यक्तित्व के धनी थे. डॉ जसवंत यादव ने पहले ही लोगों को बता दिया कि अगर वह नहीं रहे, तो उन्हें कौन–कौन से अधूरे काम को पूरा करना है. उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. वसुंधरा राजे ने कहा कि डॉक्टर जसवंत यादव के साथ काम करके उन्हें अच्छा लगा. श्रद्धांजलि देने पहुंची राजे ने डॉ जसवंत यादव की पत्नी डॉ किरण को गले लगाकर ढांढस बंधाया. वहीं बेटे मोहित यादव से भी बातचीत की.
पढ़ें : कर्नाटक की राज्यपाल बोलीं- डॉ. जसवंत ने विधायी कार्यों की बारीकियां सिखाई, पूनिया बोले- व्यावहारिक राजनीति के आइकॉन थे...
प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी शनिवार को डॉ जसवंत यादव के निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची. इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉ जसवंत यादव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच हमेशा रहेगी. डॉ जसवंत का विधानसभा में अपने पक्ष को रखना, राजनीतिक अनुभव से मिली सीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि डॉ यादव से बहुत कुछ सीखने को मिला है. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वह परिवार के साथ हैं.
पढ़ें : बहरोड विधायक डॉ. जसवंत यादव पंचतत्व में विलीन, सीएम ने दी अंतिम विदाई, भूपेंद्र यादव और टीकाराम जुली बोले-उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी
पढ़ें : बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव का निधन, जयपुर में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस
पढ़ें : डॉ. जसवंत यादव का इलाज जारी, सीएम भजनलाल पहुंचे अस्पताल, परिजनों से की मुलाकात