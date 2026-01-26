ETV Bharat / state

Chhoti Khatu : वसुंधरा बोलीं- राजनीति और सामाजिक जीवन में मर्यादा बनाए रखना जरूरी

आचार्य महाश्रमण के सान्निध्य में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे. कहा- विरोध की भावना में किसी को नुकसान पहुंचाकर जीत मान लेना गलत सोच है.

Vasundhara Raje in Maryada Mahotsav
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (ETV Bharat Kuchaman)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 5:55 PM IST

कुचामनसिटी: पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सोमवार को डीडवाना-कुचामन जिले के दौरे पर रहीं. इस दौरान उन्होंने छोटी खाटू में प्रवास कर रहे जैन श्वेताम्बर तेरापंथ के 11वें आचार्य महाश्रमण जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया. आचार्य महाश्रमण जी ने वसुंधरा राजे को आशीर्वाद प्रदान करते हुए देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं और समाज को सत्य, संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया.

आचार्य महाश्रमण जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सच्चाई की राह पर चलना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है. उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय से नैतिक मूल्यों को अपनाने, आपसी सौहार्द बनाए रखने और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा ही समाज को मजबूती प्रदान करते हैं और यही देश की प्रगति का आधार है.

राजे ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kuchaman)

वहीं, वसुंधरा राजे ने आचार्य महाश्रमण जी का आशीर्वाद लेकर उनसे आत्मीय संवाद किया. उन्होंने आगामी 6 फरवरी को आचार्य महाश्रमण जी के लाडनूं में मंगल प्रवेश के अवसर पर वहां पहुंच कर पुनः आशीर्वाद लेने का भरोसा दिलाया. अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने कहा कि किसी के मन और आत्मा को दुख पहुंचाना भी हिंसा का ही एक रूप है.

पढ़ें : RSS प्रमुख मोहन भागवत का आज आएंगे जयपुर, कल छोटी खाटू में मर्यादा महोत्सव में लेंगे हिस्सा

वसुंधरा ने राजनीति और सामाजिक जीवन में मर्यादा बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि विरोध की भावना में किसी को नुकसान पहुंचा कर जीत मान लेना गलत सोच है. ऐसी प्रवृत्ति से तात्कालिक लाभ भले दिखे, लेकिन अंततः नुकसान स्वयं को ही होता है. कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. छोटी खाटू में आचार्य महाश्रमण जी के सान्निध्य में आयोजित इस आध्यात्मिक मिलन ने क्षेत्र में सकारात्मक संदेश दिया और सामाजिक सौहार्द की भावना को मजबूत किया.

