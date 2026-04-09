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Vasundhara on CM : राजे का छलका दर्द, बोलीं- नहीं लड़ सकती, मेरा चला गया...मैं नहीं बचा सकी

इस दौरान मंदिर परिसर के बाहर ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर वसुंधरा का दर्द भी छलक पड़ा. राजे ने कहा कि लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, करवाओ. भैया मैं नहीं लड़ सकती. जब मेरा ही चला गया और मैं नहीं बचा सकी. उन्होंने कहा कि झालावाड़ जिले से उनका 35 साल पुराना नाता है.

झालावाड़: राजस्थान में झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पद यात्रा के चौथे चरण का गुरुवार को मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के कामखेड़ा बालाजी धाम से शुभारंभ हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कामखेड़ा बालाजी धाम में पूजा-अर्चना के बाद पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद दुष्यंत सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया. वहीं, सिंचाई योजनाओं से जुड़े 126 करोड़ रुपए लागत के 10 कार्यों का शिलान्यास किया.

मतदाताओं के साथ उनका जुड़ाव एक परिवार की तरह है. बीते 35 वर्षों में झालावाड़ जिले के विकास के लिए निरंतर काम किए गए. अब सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी लोगों का साथ मिल रहा है. इस दौरान मनोहरथाना विधायक गोविंद रानीपुरिया ने अपने समर्थकों सहित पूर्व सीएम वसुंधरा राजे व सांसद दुष्यंत सिंह को 51 किलो का हार और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया.

विधायक गोविंद रानीपुरिया ने वसुंधरा-दुष्यंत का किया स्वागत (ETV Bharat Jhalawar)

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वहीं, जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद दुष्यंत सिंह ने पद यात्रा में शामिल होने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि 4 दिवसीय उनकी पद यात्रा के दौरान वे विभिन्न गांवो में पहुंच कर लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निस्तारण करेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पद यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में गुरुवार सुबह कामखेड़ा पहुंचीं और सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह के साथ कामखेड़ा बालाजी की पूजा-अर्चना की.

यहां राजे ने अपने संबोधन के बाद सांसद दुष्यंत सिंह की पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस 4 दिवसीय पद यात्रा का 12 अप्रैल को दांगीपुरा में समापन होगा. इस दौरान मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन, पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष श्यामसुंदर शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी-कार्यकर्ता मौजूद रहे.