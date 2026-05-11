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वसुंधरा राजे ने दुष्यंत सिंह की पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी, बोलीं- एसी कमरों में बैठकर किसानों की पीड़ा नहीं समझ सकते

वसुंधरा राजे ने जनसंवाद पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी ( ETV Bharat Jhalawar )