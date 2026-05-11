वसुंधरा राजे ने दुष्यंत सिंह की पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी, बोलीं- एसी कमरों में बैठकर किसानों की पीड़ा नहीं समझ सकते

वसुंधरा राजे ने दुष्यंत सिंह की पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी, बोलीं- एसी कमरों में बैठकर किसानों की पीड़ा नहीं समझ सकते
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पदयात्रा को राजपुरा भीमसागर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
Published : May 11, 2026 at 5:50 PM IST|
Updated : May 11, 2026 at 5:57 PM IST
झालावाड़: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को सांसद दुष्यंत सिंह की पांचवे चरण की 'सांसद जनसंवाद पदयात्रा' को राजपुरा भीमसागर से झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे पहले दोनों नेताओं ने मऊ महल में बिजासन माता की पूजा-अर्चना की. इसके बाद राजे ने करीब 46 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया. जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र में 35 वर्षों के विकास कार्यों का जिक्र किया और बीते दिनों को याद किया.
एसी में बैठकर दर्द नहीं समझा जाता: राजे ने यात्रा की टाइमिंग पर कहा कि भीषण गर्मी में किसान तपते खेतों में काम कर रहा है, ऐसे में उनके पास पहुंचना जरूरी है. उन्होंने बताया कि एसी कमरों में बैठकर किसान का दर्द नहीं समझा जा सकता. राजे ने कहा कि वे स्वयं 51 डिग्री तापमान में यात्रा निकाल चुकी हैं. उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य किसानों की पानी और बिजली की समस्याओं से रूबरू होना है.
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किसानों को मिला मुआवजा: राजे ने कहा कि क्षेत्र में विकास के द्वार खुले हैं. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए राजे ने बताया कि सांसद दुष्यंत सिंह और पीएम के प्रयासों से जिले को राजस्थान में सबसे अधिक करीब 500 करोड़ रुपये की फसल बीमा मुआवजा राशि मिल रही है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है. साथी ही 260.36 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, जिनमें से डग, रायपुर, अकलेरा, मनोहर थाना क्षेत्र में 47 करोड़ रुपये किसानों को मिल चुके हैं. खरीफ फसल का 108 करोड़ रुपये मिला है और शेष 72.98 करोड़ रुपये जल्द मिलेंगे.
चार दिवसीय पदयात्रा: सांसद दुष्यंत सिंह ने परवन परियोजना का श्रेय वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी को दिया. उन्होंने रामगंज मंडी-भोपाल लाइन शुरू करने की मांग पूरी होने की जानकारी दी. परियोजना जल्द पूरी हो जाएगी, जिससे पर्यटन, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. यह चार दिवसीय पदयात्रा मऊ महल-भीमसागर से शुरू होकर खानपुर विधानसभा के काली तलाई पर समाप्त होगी. यात्रा के दौरान विधायक कालूराम मेघवाल, जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, अलका मुदडा सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे.
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