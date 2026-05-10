ETV Bharat / state

वसुंधरा राजे ने की जनगणना 2027 की स्व-गणना, नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की

उन्होंने कहा कि पहली बार नागरिकों को स्व-गणना करने का अवसर प्रदान किया गया है, जिससे सभी अपनी जानकारी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्वयं भर सकते हैं. वसुंधरा राजे ने कहा कि भारत की जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास, प्रभावी नीति-निर्माण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की मजबूत आधारशिला है. जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, आधारभूत संरचना एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के बेहतर नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

धौलपुर: जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा स्वयं ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से अपनी स्व-गणना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई. इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें.

इसे भी पढ़ें- बालोतरा में जनगणना 2027 के लिए व्यापक अभियान, गली-मोहल्ले में कचरा संग्रहण वाहनों से दी जा रही जागरूकता का संदेश

प्रदेशवासियों को स्व-गणना का अवसर: उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों में राजस्थान प्रगति पर है. राज्य सरकार द्वारा 16 मई से 14 जून तक जनगणना 2027 के प्रथम चरण का फील्ड कार्य निर्धारित किया गया है. इसके पहले 1 मई से 15 मई तक प्रदेशवासियों को स्व-गणना का अवसर प्रदान किया गया है. वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि जनगणना 2027 को विकसित भारत 2047 के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है. यह पहली बार आयोजित की जा रही डिजिटल जनगणना देश को तकनीकी रूप से सशक्त एवं पारदर्शी प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम है.

जनगणना-2027 के पोस्टर का विमोचन : उन्होंने प्रदेश एवं जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं तथा अपनी सही, पूर्ण एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं. प्रदान की गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा इसका उपयोग केवल देश की जनसंख्या से संबंधित सटीक जानकारी एकत्र करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी नियोजन तथा समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किया जाएगा. इस दौरान जनगणना-2027 के पोस्टर का विमोचन भी किया गया. इस अवसर पर प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी, उपजिला जनगणना अधिकारी एवं उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजेश कुमार, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क राजकुमार मीणा, जिला समन्वयक बृजेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

इसे भी पढ़ें- देशभर में जनगणना 2027 का आगाज: राजस्थान में राज्यपाल बागडे ओर मुख्यमंत्री शर्मा ने 'सेल्फ एन्यूमरेशन' के जरिए भरी अपनी जानकारी