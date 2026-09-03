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पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे सीतसर, IPS अमित बुड़ानिया के पिता को दी श्रद्धांजलि

झुंझुनू: झालावाड़ एसपी आईपीएस अमित बुड़ानिया के पिता एवं सेवानिवृत्त सेना अधिकारी महावीर प्रसाद के निधन पर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा उनके पैतृक गांव सीतसर पहुंचे. दोनों ने दिवंगत महावीर प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया. राजे ने अमित बुड़ानिया से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और घर की महिलाओं के बीच पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की. राजे ने दिवंगत महावीर प्रसाद के सैन्य सेवाकाल को भी स्मरण करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की.

इस दौरान मीडिया से बातचीत में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि नामांकन वापसी की गुरुवार को अंतिम तारीख है और शाम तक चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी. खर्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 31 महीनों के कार्यकाल में सुशासन के साथ मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं. हाल ही जारी घोषणा पत्र में भी आमजन की मूल समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया है. बागियों को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकांश कार्यकर्ताओं ने टिकट की उम्मीद में नामांकन किया था, जिनमें से अधिकतर कार्यकर्ता नाम वापस ले लेंगे. वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों को भी 9 सितंबर तक समझाकर पार्टी के साथ लाने के प्रयास किए जाएंगे.