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अच्छी खबर : सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में आरईई, एचआरईई और क्रिटिकल रेयर मेटल्स का विशाल भंडार मिला, CM ने कही ये बड़ी बात

सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स देश की सामरिक सुरक्षा में निभाएगा अहम भूमिका...

Bhajanlal Sharma, Chief Minister
भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
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बालोतरा: जिला रिफाइनरी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना से देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ सामरिक और आर्थिक सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा. यहां सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का ऐसा भंडार मिला, जो देश को रॉकेट से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स का कच्चा माल उपलब्ध कराने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मददगार होगा.

केंद्रीय खान मंत्रालय की टेक्निकल कम कॉस्ट कमिटीज की जयपुर में संयुक्त बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया गया. हाल में हुई इस बैठक में बताया गया कि कॉम्प्लेक्स के तीन भागों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई), हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स (एचआरईई) और क्रिटिकल रेयर मेटल्स का विशाल भंडार मिला है. इन ब्लॉक्स के तकनीकी मूल्यांकन के लिए तीन कंपनियों को कार्य भी आवंटित कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एवं सिवाना ग्रेनाइट में रेयरअर्थ एलिमेंट एवं हेवी रेयरअर्थ एलिमेंट उपलब्ध है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएं. इस संबंध में खान विभाग एवं संबंधित जिला कलेक्टर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करें, ताकि काम में तेजी आए. राज्य सरकार रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कर रही है. यह केंद्र दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार और रणनीतिक विकास में महती भूमिका निभाएगा.

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खनिजों की खोज को नई गति देंगे: राज्य सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एटॉमिक, मिनरल्स डॉयरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एवं रिसर्च आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी आईएसएम धनबाद के साथ साझेदारी कर ऐसे खनिजों की खोज और अनुसंधान को नई गति दी जा रही है. देश में स्वच्छ ऊर्जा एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) की शुरुआत की.

इसमें ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और तकनीकी स्वतंत्रता को मजबूती की रणनीतिक योजना बनाई गई. इलेक्ट्रिक वाहनों को शक्ति देने वाले लिथियम से लेकर रक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों की खोज इस मिशन के महत्वपूर्ण अंग हैं. इस मिशन का लक्ष्य हरित अर्थव्यवस्था में भारत को एक वैश्विक प्लेयर के रूप में स्थापित करना है.

750 किमी दायरा: सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स ज्वालामुखी कुंड है, जो 750 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है. इस कॉम्प्लेक्स के सर्वे में नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले. इनका उपयोग एयरोस्पेस इंजन के लिए सुपरअलॉय मेटेरियल के साथ चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उपकरणों में उपयोग होने वाले सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट में किया जाता है. परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल तकनीक, रोबोटिक्स, 3 माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक प्रसंस्करण में इन दुर्लभ खनिज का इस्तेमाल किया जाता है. यह इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और अन्य हाई-एंड तकनीकों के प्रयोग में लिए जाते हैं.

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