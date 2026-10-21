जनसंघ के 75 वर्ष पूरे, CM रेखा बोली- त्याग और समर्पण की नींव पर खड़ा है विशाल संगठन
देश को समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हर नागरिक और कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
Published : October 21, 2026 at 3:43 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के संगठन की 75 वर्षों की यात्रा राजनीतिक उपलब्धियों से बढ़कर 'संकल्प से समर्पण' का गौरवशाली अध्याय है. यह बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि अभावों, विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे असंख्य निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने बिना किसी स्वार्थ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के निरंतर पार्टी का झंडा बुलंद रखा.
मुख्यमंत्री ने संगठन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि आज की सुविधाओं और उस समय के संघर्ष की तुलना करें तो दिन-रात का अंतर नजर आता है. वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पास न गाड़ियां थीं और न ही आधुनिक संसाधन. कार्यकर्ता पैदल चलते थे, साइकिलों, बसों और ट्रेनों में यात्राएं करते थे, लेकिन संगठन के आदेश पर बिना किसी सवाल या पद-टिकट की लालसा के जिम्मेदारी संभाल लेते थे.
#WATCH Delhi: Delhi Chief Minister Rekha Gupta attended an event organized to mark the completion of 75 years of the Bharatiya Jana Sangh. Addressing a public gathering, she says, "...This assembly hall is giving the same energy that existed 75 years ago when the Jana Sangh was founded... Shyama Prasad Mukherjee founded the Jana Sangh and envisioned ideals such as 'Ek Bharat, Shreshtha Bharat', and the principles of 'one nation, one legal code, and one constitution.' This has been a journey from resolve to dedication... We have reached this point thanks to our predecessors..."— ANI (@ANI) October 21, 2026
दो सीटों से 303 तक का ऐतिहासिक सफर: रेखा गुप्ता ने रेखांकित किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी जैसे महान मनीषियों के अथक परिश्रम और लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या का ही परिणाम है कि कभी दो संसदीय सीटों से यात्रा शुरू करने वाली भाजपा आज 303 सीटों के साथ देश की राजनीति में एक सशक्त स्थान पर स्थापित है. आज जो विशाल और भव्य सांगठनिक इमारत खड़ी दिखती है, उसकी नींव में इन्हीं वरिष्ठों का त्याग समाहित है.
'भगवा पट्टे' के साथ सेवा और संस्कार का संकल्प: कार्यकर्ताओं के आचरण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जिसके गले में भगवा पट्टा है, उसके व्यवहार में सेवा, संस्कार, सदाचार और राष्ट्रप्रेम की झलक होनी चाहिए. भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक परिवार, मिशन और समाज सेवा का सशक्त माध्यम है. अपने संबोधन के समापन में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश को समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हर नागरिक और कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी.
LIVE: भारतीय जनसंघ का 75वां स्थापना दिवस समारोह #जनसंघ_से_जनजन_तक https://t.co/Bubd4lTM9s— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 21, 2026
भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने जनसंघ के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर रघुमल आर्य गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, राजा बाजार में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमने तीन के आंकड़े से शुरू किया और तीन से आज तीसरी बार निरंतर हमने सरकार बनाई, लेकिन हमें आज भी उसी प्रकार के समर्पण, संघर्ष और संकल्प की आवश्यकता है. क्योंकि अगर हमें भविष्य का सुनहरा भारत बनाना है, तो हमें अपने समय में भी उसी संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है.
उन्होंने कहा संसाधन से लेकर हर प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी थीं, लेकिन हमारे वरिष्ठों का संकल्प बहुत बड़ा और मजबूत था. आज की पीढ़ी को भी अपने संकल्पों को उतना ही मजबूत करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने वरिष्ठों का सपना पूरा कर पाएंगे कि हमारा भारत विश्वगुरु बने.
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