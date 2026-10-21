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जनसंघ के 75 वर्ष पूरे, CM रेखा बोली- त्याग और समर्पण की नींव पर खड़ा है विशाल संगठन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के संगठन की 75 वर्षों की यात्रा राजनीतिक उपलब्धियों से बढ़कर 'संकल्प से समर्पण' का गौरवशाली अध्याय है. यह बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि अभावों, विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे असंख्य निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने बिना किसी स्वार्थ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के निरंतर पार्टी का झंडा बुलंद रखा.

मुख्यमंत्री ने संगठन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि आज की सुविधाओं और उस समय के संघर्ष की तुलना करें तो दिन-रात का अंतर नजर आता है. वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पास न गाड़ियां थीं और न ही आधुनिक संसाधन. कार्यकर्ता पैदल चलते थे, साइकिलों, बसों और ट्रेनों में यात्राएं करते थे, लेकिन संगठन के आदेश पर बिना किसी सवाल या पद-टिकट की लालसा के जिम्मेदारी संभाल लेते थे.