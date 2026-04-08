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जानिए कब है वरुथिनी एकादशी, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि-विधान

सनातन धर्म में वरुथिनी एकादशी का विशेष महत्व है. जानिए इसका क्या महत्व है.

Varuthini Ekadashi 2026
वरुथिनी एकादशी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 8, 2026 at 2:20 PM IST

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करनालः सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है. 1 साल में 24 एकादशी होती है. प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है. इस समय वैशाख महीना चल रहा है और वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है. मान्यता है की इस एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. तो आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी कब है और व्रत का विधि विधान क्या है.

कब है वरुथिनी एकादशी: कुरुक्षेत्र तीर्थ के पुरोहित पंडित पवन शर्मा ने बताया कि "वैशाख महीना सनातन धर्म के लिए विशेष होता है. इसमें आने वाली एकादशी धर्म-कर्म के काम के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. इस बार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की शुरुआत 13 अप्रैल को सुबह 1:16 पर होगी जबकि इसका समापन 14 अप्रैल को रात के 1:08 पर होगा. इसलिए वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को सोमवार के दिन रखा जाएगा."

वरुथिनी एकादशी का महत्व (Etv Bharat)

शुभ मुहूर्त करें पूजनः वरुथिनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:28 से लेकर 5:13 तक रहेगा, दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा. एकादशी के पारण का समय 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक रहेगा.

व्रत और पूजा का विधि विधान: पंडित पवन शर्मा ने बताया कि "एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें. उसके बाद अपने घर में मंदिर की सफाई करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं. उसके बाद उनको पीला रंग के फल-फूल वस्त्र और मिठाई आदि अर्पित करें."

पीपल और तुलसी की पूजा अर्चना करें: एकादशी के दिन जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, वह इस दौरान व्रत रखने का प्रण लें और निर्जला व्रत रखें. एकादशी के दिन पीपल और तुलसी की पूजा अर्चना भी करें. इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है. दिन में विष्णु पुराण और एकादशी की कथा का पाठ करें. शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उनको प्रसाद का भोग लगाए, उसके बाद गरीबों जरूरतमंदों को भोजन दें. अगले दिन सुबह व्रत के पारण के समय अपने व्रत का पारण करें.

वरुथिनी एकादशी का महत्व: पंडित पवन शर्मा ने बताया कि "वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है अगर इंसान ने पिछले जन्म में भी पाप किए हो तो उनसे भी उसको छुटकारा मिलता है." शास्त्रों में बताया गया है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से 10000 वर्ष की तपस्या करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं. इस दिन में विधिवत रूप से भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा अर्चना की जाती है जिस घर में सुख समृद्धि आती है. वहीं माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है. इस दिन चावल का सेवन और मांस-मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके साथ-साथ नाखून-बाल भी नहीं काटने चाहिए.

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