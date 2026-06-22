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बनारस की पहचान वरुणा नदी का बदलेगा स्वरूप, 260 करोड़ रुपए होंगे खर्च, तटीय इलाके भी चमकेंगे

वाराणसी विकास प्राधिकरण और ओएनजीसी ने CSR योजना के तहत 260.61 करोड़ के एमओयू को साइन किया है.

VDA और ओएनजीसी के बीच हुआ MoU.
VDA और ओएनजीसी के बीच हुआ MoU. (Photo Credit; VDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 8:15 PM IST

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वाराणसी : काशी की पहचान और बनारस नाम देने वाली वरुणा नदी अब बहुत जल्द वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के प्रयासों से एक नए रूप में दिखाई देगी. इसके लिए सीएसआर फंड से 260 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नदी संरक्षण का काम शुरू होने जा रहा है. जिसमें न सिर्फ नदी बल्कि वरुणा के तटीय इलाके भी चमकेंगे.

शहर के विकास की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण और ओएनजीसी ने CSR योजना के तहत 260.61 करोड़ के एमओयू को साइन किया है. इस फंड से वरुणा रिवरफ्रंट विकास परियोजना पर बड़ा काम होगा. यह परियोजना काशी के शहरी सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण, नदी तट विकास, पर्यटन संवर्धन एवं जनसुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

इस समझौते के तहत ओएनजीसी सीएसआर योजना के लिए फंड देगा. वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि वरुणा नदी, जो काशी की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान का अभिन्न अंग है, उसके तटों का सुनियोजित विकास कर इसे आधुनिक नगरीय सुविधाओं, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग के खुले स्थलों, पैदल पथ, प्रकाश व्यवस्था तथा पर्यटन आकर्षणों से युक्त एक विश्वस्तरीय रिवरफ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा.

यह परियोजना भारत सरकार द्वारा जल निकायों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु संचालित Water Body Rejuvenation Mission के उद्देश्यों के अनुरूप भी है, जिसके माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण, नदी पुनर्जीवन, पारिस्थितिकीय संतुलन एवं सतत शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत काशी को अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त वैश्विक नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है.

परियोजना के तहत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने से लेकर रिवरफ्रंट के निर्माण एवं विकास कार्यों तक की समस्त प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से संपादित की जाएगी. परियोजना पूर्ण होने पर वरुणा नदी तट न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक समृद्ध होगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में भी विकसित होगा.

यह साझेदारी काशी के विकास, नदी पुनर्जीवन एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देगी तथा वाराणसी को एक आधुनिक, स्वच्छ, हरित एवं विश्वस्तरीय नगर के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी. परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं ओएनजीसी के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा समझौता ज्ञापन को मूर्त रूप प्रदान करने में ओएनजीसी के महाप्रबंधक अटल श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा.

वरुणा नदी गंगा की एक सहायक नदी है. यह प्रयागराज के फूलपुर में स्थित मैलहन झील से निकलकर लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और वाराणसी में सराय मोहना के पास गंगा में मिल जाती है. यह नदी पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. वरुणा और अस्सी के बीच बसे शहर को ही वाराणसी के नाम से जाना जाता है.

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