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लखनऊ में वरुण विहार योजना जून में होगी लॉन्च, 1300 किसानों से 330 हेक्टेयर से अधिक खरीदी गई जमीन

मंडलायुक्त ने की बैठक. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की वरुण विहार योजना जून में लॉन्च होगी. प्रथम चरण में कैलाश खंड एवं काशी खंड के लगभग 2100 प्लॉट के लिए पंजीकरण खोला जाएगा. जिसके लिए 1300 किसानों से 330 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदी जा चुकी है. मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गुरुवार को LDA के पारिजात सभागार में समीक्षा बैठक में प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. मंडलायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवासीय योजनाएं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत है. इसे ध्यान में रखते हुए भूमि के दाखिल खारिज आदि की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए. जिससे कि आम लोगों को जल्द से जल्द बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 2270 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना विकसित की जाएगी. जिसके लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि किसानों से सहमति के आधार पर खरीदी जा रही है.