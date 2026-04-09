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लखनऊ में वरुण विहार योजना जून में होगी लॉन्च, 1300 किसानों से 330 हेक्टेयर से अधिक खरीदी गई जमीन

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई.

मंडलायुक्त ने की बैठक.
मंडलायुक्त ने की बैठक. (Photo Credit; LDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:57 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की वरुण विहार योजना जून में लॉन्च होगी. प्रथम चरण में कैलाश खंड एवं काशी खंड के लगभग 2100 प्लॉट के लिए पंजीकरण खोला जाएगा. जिसके लिए 1300 किसानों से 330 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदी जा चुकी है. मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गुरुवार को LDA के पारिजात सभागार में समीक्षा बैठक में प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई.

मंडलायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवासीय योजनाएं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत है. इसे ध्यान में रखते हुए भूमि के दाखिल खारिज आदि की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए. जिससे कि आम लोगों को जल्द से जल्द बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 2270 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना विकसित की जाएगी. जिसके लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि किसानों से सहमति के आधार पर खरीदी जा रही है.

अभी तक 853 हेक्टेयर भूमि के सहमति पत्र प्राप्त हो चुके हैं. जिसमें से 1300 किसानों को 1160 करोड़ रुपए भुगतान करके 330 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि जून, 2026 में योजना लॉन्च कर दी जाएगी. प्रथम चरण में कैलाश खंड और काशी खंड में लगभग 2100 भूखण्डों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोला जाएगा. इसी तरह नैमिष नगर योजना की लॉन्चिंग सितम्बर, 2026 में प्रस्तावित है.

बैठक में भूमि मुद्रीकरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुयी. इसमें 1090 चौराहा, ऐशबाग, हरिहरपुर एवं जानकीपुरम योजना के पास अतरौली में स्थित नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि के मुद्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि भूमि प्राइम लोकेशन पर है और आवासीय एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए काफी उपयोगी होगी. इस पर मंडलायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को प्रस्ताव का परीक्षण कराने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त करके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है.

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