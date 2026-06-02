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UKPSC 2024 परिणाम घोषित, वर्षा जोशी ने हासिल किया प्रदेश में दूसरा स्थान

हल्द्वानी: नैनीताल जिले की हल्द्वानी की बेटी वर्षा जोशी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है. आईटीबीपी जवान की बेटी वर्षा की इस उपलब्धि से परिवार और शहर में खुशी का माहौल है. वर्षा ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग को दिया है.

हल्द्वानी शहर की होनहार बेटी वर्षा जोशी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की प्रतिष्ठित परीक्षा में पूरे राज्य में दूसरी रैंक हासिल कर बड़ी सफलता अपने नाम की है. उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे हल्द्वानी और बागेश्वर क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. वर्षा जोशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हल्द्वानी के बीरशेवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की, जबकि उच्च शिक्षा एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी से पूरी की. साधारण परिवार से आने वाली वर्षा ने सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है.

वर्षा के पिता केवलानंद जोशी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हैं, जबकि उनकी माता दीपा जोशी गृहिणी हैं. मूल रूप से बागेश्वर जिले से संबंध रखने वाली वर्षा ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हुए लगातार मेहनत की और आज प्रदेश की टॉप रैंकर्स में अपना नाम दर्ज कराया है. अपनी सफलता पर वर्षा जोशी ने इसका श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना चाहिए और फिर पूरी निष्ठा, धैर्य और अनुशासन के साथ उसकी ओर बढ़ना चाहिए.