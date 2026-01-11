ETV Bharat / state

जो अब दुनिया में नहीं बचे, मगर इन मलमल की ख़ास साड़ियों पर हैं मौजूद, पहनिएगा जरूर...

मलमल की साड़ियों पर मौजूद हैं लुप्त प्रजातियां ( Etv Bharat )

चंडीगढ़ : फैशन को एक नई सोच के साथ देखने का मौका मिला, जब महिलाओं ने सस्टेनेबल फैशन को लेकर एक अनोखी पहल शुरू की. इस मुहिम को लेकर ‘वर्णिनी - वुमन ऑफ क्लास’ समुदाय से जुड़ी महिलाओं ने साड़ियों के जरिए जिम्मेदार पहनावे का संदेश दिया है. उन्होंने खास मलमल की साड़ी पेश की है जिसमें दुनिया से विलुप्त हो चुके जानवरों को दर्शाया है और लोगों को जागरुक करने की कोशिश की है. महिलाओं ने बताया कि आज जब फैशन का चलन बढ़ता जा रहा है, तब पारंपरिक और टिकाऊ वस्त्रों की अहमियत और भी बढ़ जाती है. ऐसे में उन्होंने पहल करते हुए ऐसी मलमल की साड़ियां बनाई है जो कंफर्टेबल तो हैं ही साथ ही इनके जरिए लोगों को खास संदेश देने की कोशिश की गई है. इन मलमल की साड़ियों पर दुनिया से विलुप्त हो चुके जानवरों को उकेरा गया है जिन्हें अब ये दुनिया अपनी आंखों से नहीं देख सकती बस किताबों में इन जानवरों के बारे में पढ़ सकती है. इसमें डोडो, वूली मैमथ समेत कई जानवरों की तस्वीरें हैं जो देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक है.