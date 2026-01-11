ETV Bharat / state

जो अब दुनिया में नहीं बचे, मगर इन मलमल की ख़ास साड़ियों पर हैं मौजूद, पहनिएगा जरूर...

चंडीगढ़ में दुनिया से लुप्त हो चुके जानवरों के बारे में जागरूक करने के लिए खास मलमल की साड़ियों पर उन्हें दर्शाया गया है.

Varnini in Chandigarh depicts extinct animals on muslin saris
मलमल की साड़ियों पर मौजूद हैं लुप्त प्रजातियां (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 11, 2026 at 11:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : फैशन को एक नई सोच के साथ देखने का मौका मिला, जब महिलाओं ने सस्टेनेबल फैशन को लेकर एक अनोखी पहल शुरू की. इस मुहिम को लेकर ‘वर्णिनी - वुमन ऑफ क्लास’ समुदाय से जुड़ी महिलाओं ने साड़ियों के जरिए जिम्मेदार पहनावे का संदेश दिया है. उन्होंने खास मलमल की साड़ी पेश की है जिसमें दुनिया से विलुप्त हो चुके जानवरों को दर्शाया है और लोगों को जागरुक करने की कोशिश की है.

महिलाओं ने बताया कि आज जब फैशन का चलन बढ़ता जा रहा है, तब पारंपरिक और टिकाऊ वस्त्रों की अहमियत और भी बढ़ जाती है. ऐसे में उन्होंने पहल करते हुए ऐसी मलमल की साड़ियां बनाई है जो कंफर्टेबल तो हैं ही साथ ही इनके जरिए लोगों को खास संदेश देने की कोशिश की गई है. इन मलमल की साड़ियों पर दुनिया से विलुप्त हो चुके जानवरों को उकेरा गया है जिन्हें अब ये दुनिया अपनी आंखों से नहीं देख सकती बस किताबों में इन जानवरों के बारे में पढ़ सकती है. इसमें डोडो, वूली मैमथ समेत कई जानवरों की तस्वीरें हैं जो देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक है.

मलमल की साड़ियों पर मौजूद हैं लुप्त प्रजातियां (Etv Bharat)

कपड़े को डिजाइन करने वाली फैशन डिजाइनर ने बताया कि इस सोच के पीछे गहरा मतलब है. इस साड़ी को पहनने में जहां महिलाओं को अलग फीलिंग आएगी, वहीं ये हल्की होने के साथ-साथ बेहद आकर्षक है और इन पर उन जानवरों को दिखाया गया है, जो अब इस दुनिया में नहीं दिखते हैं. वहीं दूसरी महिला अनन्या गर्ग ने बताया कि साड़ी को पहन कर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कपड़ा कितना मुलायम और आरामदायक है. वहीं इन साड़ियों का रंग भारतीय महिलाओं के रंग रूप को देखते हुए बनाया गया है जो अपने आप में खास है. वहीं हरनीत ने कहा कि आज की महिलाओं को अपने कपड़ों में मलमल की साड़ी को जरूर शामिल करना चाहिए. वहीं वर्णिनी की क्रिएटिव हेड योगिता योगिता ने बताया कि सस्टेनेबल फैशन का मतलब सिर्फ महंगे कपड़े पहनना नहीं, बल्कि सोच-समझकर ऐसे कपड़े चुनना है, जिनका पर्यावरण पर कम से कम असर पड़े. फास्ट फैशन की वजह से अधिक उत्पादन होता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी और प्रदूषण बढ़ता है. लेकिन वर्णिनी एक अनोखी सोच के साथ मार्केट में आई है.

TAGGED:

EXTINCT ANIMALS ON MUSLIN SARIS
VARNINI
वर्णिनी
मलमल की साड़ी
EXTINCT ANIMALS ON MUSLIN SARIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.