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झुंझुनू से विभिन्न समाजों ने उठाई मांग, EWS आरक्षण से हटाओ भूमि एवं भवन की शर्त

EWS जन जागृति मंच की सभा में राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान, मुगल, कायमखानी समेत विभिन्न अनारक्षित वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

Representatives of various sections in the meeting of EWS Jan Jagruti Manch
EWS जन जागृति मंच की सभा में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
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झुंझुनू: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण में भूमि एवं भवन स्वामित्व से जुड़ी पात्रता शर्तों को हटाने की मांग लेकर EWS जन जागृति मंच के तत्वावधान में बड़ी जनसभा हुई. शहर के शार्दुल छात्रावास में सभा में राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान, मुगल, कायमखानी समेत विभिन्न अनारक्षित वर्गों के प्रतिनिधियों ने बड़ी तादाद में भाग लिया.

EWS जन जागृति मंच के संयोजक एवं RTDC के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि EWS आरक्षण का आधार केवल आर्थिक स्थिति होनी चाहिए. वर्तमान नियमों के तहत भूमि या भवन के स्वामित्व की शर्त लगाए जाने के कारण कई वास्तविक रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवार आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह शर्तें असंगत और अन्यायपूर्ण हैं, जिन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए.

मंच संयोजक धर्मेंद्र राठौड़ बोले... (ETV Bharat Jhunjhunu)

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कमजोर को मिले लाभ: EWS जन जागृति मंच के संयोजक धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा, कई परिवारों के पास नाममात्र की भूमि या पुराना मकान है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, फिर भी वे EWS आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जबकि कमजोर लोगों को लाभ मिलना चाहिए. सरकार को इन पुरानी शर्तों को समाप्त कर पात्र व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना चाहिए.

यह वर्ग प्रभावित: सभा में अन्य वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसान, मध्यम वर्गीय परिवार और शहरी गरीब प्रभावित हो रहे हैं. प्रतिनिधियों ने एकमत से मांग की कि EWS आरक्षण की पात्रता तय करने के लिए केवल वार्षिक आय, परिवार की आर्थिक स्थिति और अन्य वस्तुनिष्ठ मानदंडों को आधार बनाया जाए. भूमि-भवन की शर्तें व्यावहारिक नहीं हैं और इन्हें हटाकर सरल बनाया जाए.

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बड़े आंदोलन की चेतावनी: मंच के कार्यकर्ताओं ने आगामी दिनों में और बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा. वहीं सभा को EWS आरक्षण को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विभिन्न समाजों के एकजुट होने से स्पष्ट होता है कि यह मुद्दा जाति या वर्ग विशेष तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे अनारक्षित वर्ग की साझा चिंता है.

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