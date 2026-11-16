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एचईसी बचाने के लिए एक मंच पर आठों यूनियन, प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी

एचईसी रांची ( ETV Bharat )

रांचीः एचईसी की मौजूदा स्थिति और प्रबंधन की कार्यशैली के विरोध में आठों मजदूर यूनियनों ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है.

इसके तहत 17 नवंबर को एचईसी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। मजदूर लगातार तीसरे दिन भी अपनी ड्यूटी करेंगे. इसके बाद दोपहर एक बजे लंच के समय सभी कर्मचारी एकजुट होकर मुख्यालय पहुंचेंगे और घेराव करेंगे. हटिया मजदूर यूनियन (सीटू) के कार्यकारी अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने मजदूरों से इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है.