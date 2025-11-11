ETV Bharat / state

बूंदी महोत्सव: वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की प्रस्तुतियों का जलवा, सोंगी मुखौटे, तलवार रास और भवाई नृत्य ने बांधा समां

बूंदी महोत्सव के अंतिम दिन कई कार्यक्रम हुई, जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

बूंदी महोत्सव में हुए कार्यक्रम
बूंदी महोत्सव में हुए कार्यक्रम (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 9:25 AM IST

बूंदी : बूंदी में चल रहे तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव के तीसरे दिन सोमवार रात को कुम्भा स्टेडियम में रंग, रस और राग का ऐसा संगम देखने को मिला. वेस्ट जोन कल्चर सेंटर, उदयपुर के कलाकारों ने अपनी परंपरागत लोककलाओं, नृत्यों और संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों से महोत्सव को अविस्मरणीय बना दिया. गुजरात, नासिक और पोरबंदर से आए कलाकारों ने जब अपनी कला का जादू बिखेरा तो स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

'केसरिया बालम' से शुरू हुआ सांस्कृतिक रंग : कार्यक्रम का शुभारंभ गौतम परमार और उनकी टीम की सुरीली आवाज में प्रस्तुत 'केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देस' गीत से हुआ. इस गीत ने मानो पूरे वातावरण को राजस्थानी रंगों से रंग दिया. इसके बाद उन्होंने 'म्हारो गोरबंद नखरालो' जैसे प्रसिद्ध लोकगीतों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया. पारंपरिक लोकसंगीत की धुनों ने जैसे ही गति पकड़ी, वैसे ही दर्शक सांस्कृतिक समंदर में डूबने लगे.

वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की प्रस्तुतियां (ETV Bharat Bundi)

'सोंगी मुखौटे' नृत्य ने भरी जान : नासिक से आए गिरधर गावित और उनके दल ने सोंगी मुखौटे नृत्य की अनूठी प्रस्तुति दी. कलाकारों ने रंग-बिरंगे मुखौटे पहनकर महाराष्ट्र की पारंपरिक लोकसंस्कृति को मंच पर जीवंत कर दिया. उनकी नृत्याभिव्यक्ति, हास्य-व्यंग्य और सामाजिक संदेशों ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इसके बाद मंच पर उतरे लाखन सिंह एण्ड पार्टी, जिन्होंने राजस्थानी लोकनृत्य तलवार रास की जोशीली प्रस्तुति देकर वातावरण में वीरता का संचार कर दिया. उनके हाथों में चमकती तलवारें और नृत्य की लयबद्ध ताल ने ऐसा रोमांच पैदा किया कि दर्शक उत्साह से खड़े होकर तालियां बजाने लगे. यह प्रस्तुति न सिर्फ मनोरंजन का साधन बनी, बल्कि राजस्थान के गौरवशाली योद्धा इतिहास की झलक भी प्रस्तुत करती रही.

'भवाई' नृत्य ने किया चौंकाने पर मजबूर : बीकानेर से आए कलाकारों ने अपनी प्रसिद्ध लोककला भवाई नृत्य का प्रदर्शन किया. कलाकारों ने सिर पर कई मटके रखकर नाचते हुए जब कांच के टुकड़ों और तलवारों पर संतुलन बनाया तो दर्शकों की सांसें थम गईं. नृत्य के दौरान उनकी दृढ़ता, अभ्यास और आत्मविश्वास ने लोकनृत्य की जीवंतता का साक्षात परिचय कराया. सांस्कृतिक संध्या में बाड़मेर के गौतम एण्ड पार्टी ने 'लंगा गायन' और 'कालबेलिया नृत्य' की शानदार प्रस्तुति देकर मंच को लोकसंगीत की लहरों से भर दिया.

इनके गीतों की मिठास और कालबेलिया नर्तकियों के लचकते हुए कदमों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. इसी क्रम में रामप्रसाद एण्ड पार्टी ने 'डिगी पुरी का राजा' भजन से माहौल को भक्तिमय बना दिया. स्थानीय कलाकार उषा शर्मा ने 'मांड गायन' की मधुर प्रस्तुति देकर बूंदी की लोकधरोहर को जीवंत कर दिया. उनकी आवाज में गूंजी मिट्टी की महक ने दर्शकों को अपनेपन से जोड़ दिया.

योग के सुरों पर सधा संतुलन : कार्यक्रम में संकल्प योग शाला के नन्हे कलाकारों ने जब कठिन योग आसनों की प्रस्तुति दी तो दर्शक दंग रह गए. बच्चों की ओर से प्रदर्शित 'वृक्षासन', 'नटराजासन', 'शीर्षासन' जैसे आसनों ने भारतीय परंपरा में योग की शक्ति और अनुशासन का सुंदर उदाहरण पेश किया. योग की इन लहरियों ने वातावरण को शांति और सौंदर्य से भर दिया.

बूंदी महोत्सव
BUNDI MAHOTSAV THIRD DAY
बूंदी महोत्सव कार्यक्रम
BUNDI MAHOTSAV

