जहां बोलना ही संगीत और चलना है नृत्यः 9-10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव में दिखेगी झलक
आगामी दो दिन तक झारखंड में आदिवासी महोत्सव में झलक दिखेगी.
Published : August 8, 2026 at 6:01 PM IST
रांचीः विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान एक बार फिर झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति का गवाह बनेगा.
9 और 10 अगस्त को यहां दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 9 अगस्त को दोपहर 1.30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जबकि 10 अगस्त को शाम 4.30 बजे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में समापन समारोह होगा.
मांदर-नगाड़े की थाप पर झूमेगा मोरहाबादी
दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव में झारखंड की पारंपरिक कला, संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली की झलक देखने को मिलेगी. मांदर और नगाड़े की थाप पर पारंपरिक जनजातीय लोकनृत्य कार्यक्रम का खास आकर्षण होंगे. इसके अलावा वृत्तचित्र और फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा. रात में होने वाला ड्रोन शो भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा.
परंपरागत खान-पान से लेकर आदिवासी फैशन तक
इस महोत्सव में पारंपरिक जनजातीय खान-पान के स्टॉल भी लगाए जाएंगे. वहीं स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी के जरिए आदिवासी समाज के संघर्ष और योगदान को सामने लाया जाएगा. जतरा, पारंपरिक परिधान और फैशन शो भी आयोजित किए जाएंगे. आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी साहित्य एवं पुस्तक मेला भी लगाया जाएगा. यहां साहित्यकारों, कलाकारों और संस्कृति से जुड़े लोगों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.
आदिवासी संस्कृति को मिलेगा आधुनिक अंदाज
झारखंड सरकार के मुताबिक राज्य की आदिवासी संस्कृति प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव की पहचान है. यहां बोलचाल में संगीत और जीवनशैली में नृत्य की झलक दिखाई देती है. मांदर की थाप सुनते ही कदम थिरकने लगते हैं और पारंपरिक खान-पान में भी प्रकृति से जुड़ाव नजर आता है. समय के साथ झारखंड के पारंपरिक आदिवासी परिधानों ने भी आधुनिक रूप लिया है. आदिवासी डिजाइन और संस्कृति से जुड़े परिधानों का चलन अब बाजारों में भी बढ़ रहा है. महोत्सव में होने वाला परिधान फैशन शो इसी बदलते स्वरूप को सामने लाएगा.
दो दिन तक चलने वाला यह आयोजन झारखंड की आदिवासी कला, संस्कृति, परंपरा, खान-पान, साहित्य और आधुनिक फैशन को एक ही मंच पर प्रस्तुत करेगा. ऐसे में मोरहाबादी मैदान में होने वाला यह महोत्सव राजधानीवासियों और राज्य की आदिवासी संस्कृति को करीब से जानने वालों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहने वाला है.
2025 में नहीं हुआ था आयोजन
बता दें कि वर्ष 2025 में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था. इस साल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दोबारा बड़े स्तर पर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.
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