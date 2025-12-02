भाजपा कार्यालय में लगने लगा मंत्री दरबार, यहां देखें कौन सा मंत्री किस दिन करेगा जनसुनवाई
भाजपा कार्यालय में भजनलाल सरकार के मंत्री सप्ताह में तीन दिन जनसुनवाई करेंगे. पार्टी ने सभी मंत्रियों के दिन तय कर दिए हैं.
जयपुर : अंता उपचुनाव में भाजपा की हार और आगामी पंचायत- नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए भाजपा सक्रिय मोड में आ गई है. सोमवार से भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू हो गई. पहले दिन अव्यवस्थाओं के बाद संगठन ने अब हर सप्ताह तीन दिन दो मंत्री पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है. पार्टी की तरफ से सभी मंत्रियों के दिन तय कर दिए, जिसमें उन्हें पार्टी मुख्यालय में बैठक कर आमजन और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे. साथ ही समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा. मंत्रियों के साथ पार्टी के दो-दो पदाधिकारी भी इस जनसुनवाई करेंगे.
इस दिन ये मंत्री करेगा जनसुनवाई : भाजपा कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई को लेकर कार्यालय प्रभारी मुकेश करीक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में 1 दिसंबर से कार्यकर्ता सुनवाई शुरू की गई है. पार्टी की ओर से दिसंबर माह के चार सप्ताह के लिए उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों की कार्यकर्ता सुनवाई का विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया है. इसमें सप्ताह में तीन दिन दो-दो मंत्री और उनके साथ दो-दो संगठन के पदाधिकारी सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक जनसुनवाई करेंगे.
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के द्वार सबके लिए खुले हैं. प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर आ सकता है. उसकी समस्या का तत्काल समाधान होगा. हर दिन जनसुनवाई का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है. फरियादी की समस्याओं के समाधान तक की जानकारी संग्रहित की जा रही है. सत्ता और संगठन एक ही पार्टी का है, इसलिए प्रदेश के हर एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान किस तरह हो इसको लेकर पार्टी और सरकार दोनों कटिबद्ध है. अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजना पहुंचे ये कोशिश भी होगी.
महीने के पहले सप्ताह में ये मंत्री करेंगे इस दिन जनसुनवाई :
- सोमवार को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जनसुनवाई किया.
- मंगलवार को उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जनजाति क्षेत्रीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी जनसुनवाई करेंगे.
- बुधवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार जनसुनवाई करेंगी
महीने के दूसरे सप्ताह में ये मंत्री करेंगे इस दिन जनसुनवाई :
- सोमवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जनसुनवाई करेंगे.
- मंगलवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जनसुनवाई करेंगे.
- बुधवार को पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और उद्योग राज्य मंत्री बिश्नोई जनसुनवाई करेंगे.
महीने के तीसरे सप्ताह में ये मंत्री करेंगे इस दिन जनसुनवाई :
- सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गौतम दक जनसुनवाई करेंगे.
- मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और वन मंत्री संजय शर्मा जनसुनवाई करेंगे.
- बुधवार को पीएचडी मंत्री संजय सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जनसुनवाई करेंगे.
महीने के चौथे सप्ताह में ये मंत्री करेंगे इस दिन जनसुनवाई :
- सोमवार को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और राजस्व राज्य विजय सिंह चौधरी जनसुनवाई करेंगे.
- मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जनसुनवाई करेंगे.
- बुधवार को पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत और संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग आमजन की जनसुनवाई करेंगे.
जनता के बीच संदेश देने की तैयारी : सुनवाई में संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझाव सुने जाएंगे, ताकि ग्राउंड लेवल तक पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके. संगठन का मानना है कि यह व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए 'बूस्टर' की तरह काम करेगी और संगठन को नई ऊर्जा देगी, जनता दरबार का शेड्यूल इसलिए तय किया है ताकि सभी को पता रहे कि किस दिन कौन से मंत्री जनसुनवाई करेंगे. इससे कार्यकर्ता और आम जन को परेशानी नहीं होगी. अंता उपचुनाव हार के मंथन के बाद शुरू हुई जनसुनवाई का मकसद जनता से जुड़ाव का है, ताकि अंता के रिजल्ट को नगर निकाय और पंचायत चुनाव में बदला जा सके. पार्टी अंता उपचुनाव के नतीजों को अलार्म के तौर ओर ले रही है. पार्टी स्तर पर मंथन में जनसुनवाई के संगठन को मजबूती देने वाला भी माना गया. यही वजह है कि एक बार फिर से मंत्रियों को जनसुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है.