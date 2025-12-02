ETV Bharat / state

भाजपा कार्यालय में लगने लगा मंत्री दरबार, यहां देखें कौन सा मंत्री किस दिन करेगा जनसुनवाई

जयपुर : अंता उपचुनाव में भाजपा की हार और आगामी पंचायत- नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए भाजपा सक्रिय मोड में आ गई है. सोमवार से भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू हो गई. पहले दिन अव्यवस्थाओं के बाद संगठन ने अब हर सप्ताह तीन दिन दो मंत्री पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है. पार्टी की तरफ से सभी मंत्रियों के दिन तय कर दिए, जिसमें उन्हें पार्टी मुख्यालय में बैठक कर आमजन और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे. साथ ही समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा. मंत्रियों के साथ पार्टी के दो-दो पदाधिकारी भी इस जनसुनवाई करेंगे.

इस दिन ये मंत्री करेगा जनसुनवाई : भाजपा कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई को लेकर कार्यालय प्रभारी मुकेश करीक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में 1 दिसंबर से कार्यकर्ता सुनवाई शुरू की गई है. पार्टी की ओर से दिसंबर माह के चार सप्ताह के लिए उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों की कार्यकर्ता सुनवाई का विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया है. इसमें सप्ताह में तीन दिन दो-दो मंत्री और उनके साथ दो-दो संगठन के पदाधिकारी सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक जनसुनवाई करेंगे.

भाजपा ने जारी की लिस्ट (सौजन्य - राजस्थान बीजेपी)

उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के द्वार सबके लिए खुले हैं. प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर आ सकता है. उसकी समस्या का तत्काल समाधान होगा. हर दिन जनसुनवाई का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है. फरियादी की समस्याओं के समाधान तक की जानकारी संग्रहित की जा रही है. सत्ता और संगठन एक ही पार्टी का है, इसलिए प्रदेश के हर एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान किस तरह हो इसको लेकर पार्टी और सरकार दोनों कटिबद्ध है. अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजना पहुंचे ये कोशिश भी होगी.

