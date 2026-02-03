ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र: सदन में उठा कफ सिरप का मामला, चिकित्सा मंत्री बोले- एक भी मौत दवा से नहीं

जर्जर सड़कों पर विधायक रविंद्र भाटी ने सरकार को घेरा: प्रश्नकाल में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जिले में जर्जर सड़कों और समय पर मरम्मत नहीं होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कई सड़कें तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद नवीनीकरण का इंतजार कर रही हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विधायक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण उनकी श्रेणी (कैटेगरी) के आधार पर तय होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कें केवल अधिक यातायात के कारण ही नहीं, बल्कि यातायात न होने पर भी समय के साथ खराब हो जाती हैं. उपमुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य सड़क नीति–2013 के अनुसार सड़कों के नवीनीकरण की समय-सीमा निर्धारित है, शहरी सड़कों का नवीनीकरण: 4 वर्ष, राष्ट्रीय राजमार्ग: 5 वर्ष, मुख्य सड़कें: 6 वर्ष, अन्य जिला सड़कें: 8 वर्ष है.

सुभाष चौक थाना स्थानांतरण पर असमंजस बरकरार: उधर, प्रश्नकाल में विधायक बालमुकुंदाचार्य ने सुभाष चौक थाने की सीमित जगह को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि क्या थाना स्थानांतरित करने के लिए कोई वैकल्पिक भूमि आरक्षित की गई है. गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि चार दरवाजा, बारियों के बाग स्थित भूमि पर थाना शिफ्ट करने का प्रस्ताव था, लेकिन वह भूमि न्यायालयीन विवाद में है. यह जमीन सरकारी नहीं बल्कि खातेदारी है, जिस पर बंटवारे का मामला कोर्ट में चल रहा है. फिलहाल सुभाष चौक थाने के लिए कोई नई जमीन चिह्नित नहीं की गई है, हालांकि आवश्यक स्थानों पर नए थानों और चौकियों के लिए सर्वे कराया गया है.

बच्चों की मौत का मुद्दा उठा: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशुल्क दवा योजना के तहत वितरित कफ सिरप से बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि किस बैच की दवा से मौत हुई और क्या वही बैच मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सप्लाई किया गया था. इस पर चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे की मौत कफ सिरप की गुणवत्ता के कारण नहीं हुई. उन्होंने कहा कि अभिभावकों द्वारा बच्चों को बड़ों की खांसी की दवा ओवरडोज में दे दी गई, जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं. मंत्री ने यह भी बताया कि बच्चों के लिए यह सिरप सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था और ये दवाइयां पिछली सरकार के समय से उपयोग में थीं.

बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना के खर्च को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि जब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो योजना में खर्च कम क्यों दिखाया जा रहा है. उन्होंने कफ सिरप की गुणवत्ता जांच, जांच एजेंसी और दोषियों पर की गई कार्रवाई को लेकर भी सवाल पूछे, साथ ही RTGH अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया. विधायक ने बताया कि राज्य में OPD का आंकड़ा 97.1 करोड़ तक पहुंच चुका है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 2024 में 1725 करोड़ रुपए, वर्ष 2025 में 1656 करोड़ रुपए निशुल्क दवा योजना पर खर्च किए गए हैं. उन्होंने कहा कि मरीजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है और खर्च भी कम नहीं हुआ है. कफ सिरप को लेकर लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं.

जयपुर: विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कफ सिरप और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए दवा से मौत के आरोप लगाए, वहीं चिकित्सा मंत्री ने साफ कहा कि किसी भी बच्चे की मौत दवा से नहीं हुई है.

विधायक भाटी ने कहा कि बाड़मेर की पांच सड़कें वर्ष 2014 में नवीनीकरण की गई थीं, लेकिन लगभग 8 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक उनका दोबारा निर्माण या मरम्मत नहीं की गई. उन्होंने सरकार से पूछा कि इन सड़कों को कब तक तैयार किया जाएगा?. दीयाकुमारी ने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री ने गत वर्ष हर विधानसभा क्षेत्र को सड़कें स्वीकृत की थीं. बाड़मेर जिले में 17 सड़कों के प्रस्ताव बनाए गए थे, जिनमें से 7 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष पर काम प्रगति पर है. विधायक द्वारा जिन पांच सड़कों का उल्लेख किया गया है, उनका तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी, वहां आगे का निर्णय लिया जाएगा.

अवैध गैस रिफिलिंग पर मांगा जवाब: प्रश्नकाल में सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व रसद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास का उल्लेख करते हुए माफिया संरक्षण का आरोप लगाया. रसद मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 2023 से 2025 के बीच चार FIR दर्ज की गई हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व रसद मंत्री के कार्यकाल में विभाग में कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी चर्चा की जा सके.

विस्थापितों के मुआवजे पर उठा सवाल: प्रश्नकाल के दौरान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने करौली–धौलपुर टाइगर रिजर्व सेंचुरी से विस्थापित होने वाले ग्रामीणों के मुआवजे को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में आने वाले गांवों को कब तक विस्थापित किया जाएगा और ग्रामीणों को किस आधार पर मुआवजा दिया जाएगा. वन मंत्री संजय शर्मा ने सदन को बताया कि धौलपुर–करौली टाइगर हैबिटेट क्षेत्र में आने वाले गांवों का विस्थापन राज्य सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार ही किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब भी गांवों को विस्थापित किया जाएगा, उसी समय लागू सरकारी नियमों के अनुसार ग्रामीणों को मुआवजा देने का प्रावधान है. वन मंत्री ने वन्यजीवों के हमलों से होने वाली मौतों पर मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपए करने की घोषणा की. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक टाइगर की मौत का मामला उठाते हुए सरकार से जांच कराने की मांग की. वन मंत्री ने बताया कि सरिस्का में दो बाघों के बीच आपसी संघर्ष हुआ था, जिसके चलते एक बाघ की मौत हुई. उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक घटना थी और पूरे मामले की जानकारी वन विभाग के पास है.

बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन का मामला: डेगाना के विधायक अजय सिंह के सवाल पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि डेगाना के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को 8 अप्रैल 2004 को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है. चिकित्सालय में 16 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 5 पदों पर कार्यरत हैं जबकि 11 पद रिक्त हैं. विधायक ने कहा कि 8 अप्रैल 2025 को वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, फिर भी निर्माण शुरू नहीं हुआ. मंत्री ने स्पष्ट किया कि संस्था के नाम पट्टा नहीं होने से भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकी. अब 14,852 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा बन चुका है और संसाधन उपलब्ध होते ही भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी जाएगी.

अजमेर GNM नर्सिंग स्कूल और राशन डीलरों पर कार्रवाई का मुद्दा: प्रश्नकाल में अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने अजमेर में GNM नर्सिंग स्कूल खोले जाने में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि दो बजट निकलने के बावजूद अब तक नर्सिंग स्कूल शुरू नहीं हुआ. इस पर चिकित्सा मंत्री खींवसर ने बताया कि GNM नर्सिंग स्कूल खोलने की घोषणा वर्ष 2024 में की गई थी. वित्त विभाग से 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है और 13 पदों को मंजूरी दे दी गई है. किशनगंज के विधायक ललित मीणा ने प्रदेश में गबन के दोषी राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया. रसद मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जहां-जहां राशन दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, वहां नए सिरे से आवंटन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में 2042 राशन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, जो अगले दो माह में पूरी हो जाएगी. मंत्री ने दावा किया कि इसके बाद प्रदेश में कोई भी राशन दुकान रिक्त नहीं रहेगी.