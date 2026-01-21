ETV Bharat / state

यूपी दिवस पर होंगे कई आयोजन; सजेगी सुर संध्या, इंडियन ओसेन बैंड देगा प्रस्तुति

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश दिवस-2026 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए जाने माने कलाकारों के गायन, शास्त्रीय और लोक नृत्य, नाटक, भजन, सुगम संगीत, जनजातीय नृत्य, समकालीन प्रस्तुतियों का भव्य मंचन किया जाएगा. उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रस्तुत होने वाली सांस्कृतिक विधाएं प्रदेश की समृद्ध लोक, शास्त्रीय व समकालीन परंपराओं का समग्र प्रतिनिधित्व करती हैं. इस प्रकार विविध सांस्कृतिक विधाओं की यह श्रृंखला उत्तर प्रदेश की जीवंत, बहुरंगी और समावेशी सांस्कृतिक पहचान को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करेगी.



आधुनिकता और परंपरा का सशक्त समन्वय: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आधुनिकता और परंपरा का सशक्त समन्वय देखने को मिलेगा. समकालीन संगीत की वैश्विक पहचान बन चुका इण्डियन ओसेन बैंड (Kandisa Music Productions Private Limited) अपनी ऊर्जावान बैंड प्रस्तुति के माध्यम से युवा वर्ग को विशेष रूप से आकर्षित करेगा. आध्यात्मिक और भावनात्मक संगीत की धारा को सुदृढ़ करते हुए अमित प्रकाश मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल भजन और सुगम संगीत की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी जाएंगी.

शास्त्रीय नृत्य की परंपरा को सशक्त मंच प्रदान करते हुए भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की तरफ से कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की सुसंस्कृत व गरिमामयी संयुक्त प्रस्तुतियां होंगी, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विविधता, सौंदर्य और अनुशासन का जीवंत प्रदर्शन करेंगी. ये प्रमुख प्रस्तुतियां उत्तर प्रदेश दिवस को सांस्कृतिक दृष्टि से स्मरणीय और प्रभावशाली बनाएंगी.

विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान: मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आयोजन के दौरान एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP), हस्तशिल्प, GI टैग उत्पाद, पर्यटन स्थलों, मिशन शक्ति, औद्योगिक और अधोसंरचना विकास और विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश विषयक प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी. मुख्य समारोह में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, उत्कृष्ट उद्यमियों, महिला शक्ति, युवाओं, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा. वर्ष 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, चित्रकला कार्यशालाएं, संगीत-वादन, ओपन माइक, नाटक, कठपुतली, क्विज, रंगोली, पाक कला प्रतियोगिता, पतंगबाजी एवं युवा-जनसहभागिता आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.