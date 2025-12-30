मार्च 2026 में विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर पूरे वर्ष होंगे विभिन्न कार्यक्रम: विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधायक निधि में भ्रष्टाचार मामले में कमेटी की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाएगा.
Published : December 30, 2025 at 6:58 PM IST
भीलवाड़ा: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि मार्च 2026 में राजस्थान विधानसभा को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे. इस उपलक्ष में सालभर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस संबंध में आगामी 5 जनवरी को वरिष्ठ विधायकों और राजनेताओं के बैठक होगी. देवनानी ने यह जानकारी मंगलवार को जिले में मीडिया से बातचीत में दी. वे यहां हरी सेवा उदासीन आश्रम में महत हंसराम महाराज के जन्मदिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे.
देवनानी ने बताया कि विधानसभा का सत्र संभवतया जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह में प्रारंभ होगा. इसमें बजट प्रस्तुत होने के साथ ही सरकार द्वारा लाए गए जो भी विधेयक होंगे, उनको भी हम पूरा करवाएंगे. वहीं विधानसभा का बजट सत्र ठीक ढंग से चले, इसके लिए मैं पहले की तरह सर्वदलीय बैठक का आयोजन करूंगा. साथ ही इस वर्ष हमारे विधानसभा को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस अमृत काल में क्या कार्यक्रम हों, इसके लिए बहुत जल्दी कुछ प्रमुख विधायकों और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों बुलाकर कार्यक्रम की रचना करेंगे.
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूरे वर्ष विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे. मार्च 1952 में विधानसभा का गठन हुआ था और अब मार्च 2026 आ रहा है. इसमें विधानसभा को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इस 75 वर्ष की यात्रा को भव्य रूप से कई कार्यक्रम आयोजित कर मनाया जाएगा. विधानसभा के 75 वर्ष के उपलक्ष में 5 जनवरी को वरिष्ठ राजनेताओं व विधायकों की बैठक बुलाई है. इसमें एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा.
विधायक निधि की अनुशंसा के दौरान तीन विधायकों पर कमीशन लेने के आरोपों के मामले पर देवनानी ने कहा कि विधायकों पर आरोप लगने के बाद हमने मामला सदाचार कमेटी को सौंप दिया था. सदाचार कमेटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. जब भी सदाचार कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसको हम सदन में प्रस्तुत करेंगे. उसके बाद जो भी सदन तय करेगा, उसके अनुसार आगामी कार्रवाई होगी. इस बजट सत्र में कमेटी की रिपोर्ट सदन की इच्छा पर ही पेश की जायेगी.