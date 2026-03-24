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घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा कर्जदार है जलशक्ति महकमा, अलग-अलग विभागों ने चुकाने हैं 495.76 करोड़

बिजली बोर्ड करोड़ों रुपए के घाटे में है, लेकिन उसने कई विभागों से बकाया बिजली बिल वसूलने हैं.

बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा कर्जदार है जलशक्ति महकमा
बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा कर्जदार है जलशक्ति महकमा (CONCEPT PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मियों को बेशक ओपीएस का लाभ नहीं मिला है, लेकिन विभिन्न सरकारी महकमों ने 495 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बिजली बिल के रूप में बोर्ड को चुकानी है. खुद बिजली बोर्ड करोड़ों रुपए के घाटे में है, लेकिन उसने कई विभागों से बकाया बिजली बिल वसूलने हैं. आलम ये है कि हिमाचल सरकार का जलशक्ति विभाग बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा बकायादार है. अकेले हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग ने एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 455.91 करोड़ रुपए के बिल चुकाने हैं.

इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन में एक सवाल किया गया है. जसवां-प्रागपुर से भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने एक सवाल के माध्यम से जानकारी चाही थी कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने बिजली बोर्ड की कितनी देनदारी चुकानी है. साथ ही ये भी पूछा था कि कितनी रकम ऐसी है जो तीन साल से नहीं चुकाई गई है. चूंकि उर्जा का महकमा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है, लिहाजा सीएम की तरफ से सवाल की विस्तार से लिखित जानकारी प्रदान की गई.

सीएम की तरफ से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगम व बोड्र्स ने राज्य बिजली बोर्ड के 495 करोड़ रुपए से अधिक चुकाने हैं. इस रकम में से 86 करोड़ तीन लाख रुपए की देनदारी तीन साल से अधिक समय से लंबित है. सीएम की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि बकाया बिल की पेमेंट को लेकर बिजली बोर्ड समय-समय पर नोटिस जारी करता है. सबसे अधिक बिजली का बिल जलशक्ति विभाग को चुकाना है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जलशक्ति विभाग संभाल रहे हैं. विभाग ने 455.91 करोड़ रुपए का बिल बोर्ड को चुकाना है.

इसके अलावा एमसी व नोटिफाइड एरिया कमेटी वालों ने 7.55 करोड़ रुपए के बिल चुकाने हैं. कुल 89 विभागों, बोर्डों, निगमों, संस्थाओं सहित बैंकों ने थोड़ी-बहुत राशि चुकानी है. भाजपा विधायक ने ये भी जानना चाहा था कि बकाया देनदारी को वसूलने के लिए सरकार कोई विशेष नीति या कार्ययोजना लाने का विचार कर रही है? इस पर सीएम सुक्खू की तरफ से जवाब में बताया गया कि ऐसी कोई नीति लाने का विचार नहीं है. बिजली बोर्ड बकायादार विभागों के साथ पत्राचार करता है.

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