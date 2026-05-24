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महज 10 साल में 'खामियों का पिटारा' बना बीकानेर के PBM हॉस्पिटल का यूरोलॉजी सेंटर...स्टाफ और मरीजों पर बढ़ा जोखिम, जानिए वजह

पीबीएम का यूरोलॉजी सेंटर ( फोटो ईटीवी भारत gfx )