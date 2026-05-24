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महज 10 साल में 'खामियों का पिटारा' बना बीकानेर के PBM हॉस्पिटल का यूरोलॉजी सेंटर...स्टाफ और मरीजों पर बढ़ा जोखिम, जानिए वजह

सुविधाओं का दावा करने वाला पीबीएम अस्पताल परिसर में यूरोलॉजी सेंटर कुछ साल में जर्जर हो गया.

PBM Urology Center
पीबीएम का यूरोलॉजी सेंटर (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 1:57 PM IST

4 Min Read
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बीकानेर: संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल परिसर में यूरोलॉजी सेंटर की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है. करोड़ों रुपए की लागत से बने भवन की हालत एक दशक में ऐसी हो गई यहां इलाज कराने आने वाले मरीजों के साथ चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है. भवन में दरारें, गिरता प्लास्टर और अधूरा निर्माण कार्य मरीजों व स्टाफ के लिए खतरा है. असल में बिना हैंडओवर प्रक्रिया के यूरोलॉजी सेंटर शुरू किया गया, जिसमें ढेर सारी तकनीकी खामियां होने की बात अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी मान रहा है. जिस सेंटर को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा केंद्र माना गया, वह आज खुद अव्यवस्था और खराब निर्माण का नमूना बन गया.

लंबे समय से बिगड़ रही स्थिति: यूरोलॉजी सेंटर का निर्माण 2008 में शुरू हुआ. वर्ष 2017 में सेंटर चालू किया गया ताकि बीकानेर संभाग के मरीजों को किडनी और मूत्र रोगों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाएं एक जगह उपलब्ध हो सकें. शुरू के दो साल यहां मरीज के लिए बेहतर विकल्प लगा, लेकिन भवन का घटिया निर्माण केंद्र पर इतना भारी पड़ा कि अभी खुद सेंटर को इलाज की जरूरत है. गुणवत्तायुक्त निर्माण के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यूरोलॉजी सेंटर खुद बीमार दिख रहा है. भवन के कई हिस्सों में गहरी दरारें हैं तो छतों से प्लास्टर गिर रहा है. जगह-जगह टूट-फूट नजर आती है. परिसर में झाड़ भी नजर आते हैं. रखरखाव की कमी और निर्माण संबंधी खामियों से हर रोज स्थिति बद से बदतर हो रही है. वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि यहां मरीजों का इलाज जारी है. अभी किसी भी मरीज को शिफ्ट नहीं किया है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों में भवन की स्थिति को लेकर चिंता बनी रहती है.

बिना बिल्डिंग हैंडओवर ही शुरू कर दिया यूरोलॉजी सेंटर (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

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यूरोलॉजी सेंटर की स्थिति चिंताजनक
यूरोलॉजी सेंटर की स्थिति चिंताजनक (फोटो ईटीवी भारत gfx)

सीलन, उखड़ा प्लास्टर एवं कमजोर ढांचा: PBM अस्पताल परिसर स्थित यूरोलॉजी सेंटर के कुछ हिस्से जर्जर हो चुके हैं. इनके आसपास लंबे समय तक बैठना या काम करना जोखिम भरा हो सकता है. कई जगह सीलन, उखड़ा प्लास्टर और कमजोर होता ढांचा मरीजों के परेशानी का कारण बना है. अस्पताल प्रशासन मानता है कि यदि भवन की जल्द तकनीकी जांच नहीं कराई तो भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. स्थानीय पार्षद मनोज बिश्नोई ने कहा कि केवल यूरोलॉजी सेंटर ही नहीं, बल्कि पूरे अस्पताल में ही सिस्टम बेपटरी है. प्रशासनिक उदासीनता का नमूना है कि इतना बड़ा केंद्र जिसे दानदाता और सरकार के सहयोग से बनाया गया, आज कुछ ही सालों में बदहाली के आंसू रो रहा है.

The plaster on the walls is peeling off.
दीवारों का उखड़ रहा प्लास्टर (ETV Bharat Bikaner)

हैंडओवर की प्रक्रिया नहीं अपनाई: सार्वजनिक निर्माण विभाग और दानदाता के सहयोग से बनी इस बिल्डिंग की हैंडओवर प्रक्रिया नहीं हुई थी. अस्पताल प्रशासन प्रक्रिया अपनाता तो केंद्र को अपने अधीन लेते समय सारी चीजें नियम मुताबिक जांच करता और यह हालात नहीं बनते, लेकिन वर्ष 2017 में बिना हैंडओवर प्रक्रिया के सेंटर शुरू कर दिया गया. मरीजों को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया. इसके चलते कई निर्माण कार्य वर्षों बाद भी अधूरे पड़े हैं.

Walls falling victim to dampness
सीलन का शिकार दीवारें (ETV Bharat Bikaner)

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Electrical work remains incomplete.
बिजली का कार्य अधूरा (ETV Bharat Bikaner)

सुधार के लिए सरकार से मांगे 12 करोड़: मरीजों की बेड के पास जा रही बिजली लाइन से बारिश का पानी गुजरता है. इससे कभी भी हादसा हो सकता है. जल निकासी के इंतजाम, फ्लोर और दीवारों की फिनिशिंग प्लास्टर जैसे काम पूरे नहीं हुए. काम में गुणवत्ता की कमी साफ दिखती है. लिहाजा इसे सुधारने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सरकार से करोड़ों रुपए बजट मांगा है. सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से तकनीकी खामियों के चलते इस केंद्र के हालात ठीक नहीं है. इसे लेकर संबंधित विभाग और सरकार को पत्र लिखा है. सरकार से करीब 12 करोड़ रुपए बजट मांगा है. उधर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से इस मामले में संपर्क साधा तो निर्माण के समय खुद के नहीं होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया.

Overgrown Weeds at the Urology Center
यूरोलॉजी सेंटर में उगा झाड़-झंझाड़ (ETV Bharat Bikaner)

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UROLOGY CENTER IN DILAPIDATED STATE
CENTER LAUNCH WITHOUT HANDOVER
CRUMBLING WALLS AND FALLING PLASTER
ADMINISTRATIVE NEGLIGENCE
PBM HOSPITAL OF BIKANER

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